Regisseur Cristian Mungiu over ‘R.M.N.’: ‘Als mensen bang zijn voor de toekomst, komt het beest naar boven’

Gesprekken met Cristian Mungiu zijn precies zoals zijn films: blij word je er niet van. In zijn nieuwste drama R.M.N. legt de Roemeense Gouden Palm-winnaar het brein van de moderne mens onder de scanner, en de diagnose is weinig hoopgevend.

“Je hoeft maar een klein beetje aan het oppervlak van de mens te krabben en je stuit meteen op de wreedheid en de donkere, dierlijke instincten die in ieder van ons schuilen.” Het is een prachtige, zonnige dag in Cannes, maar wanneer Cristian Mungiu zijn mond opentrekt, lijkt de hemel spontaan te betrekken. Ons gesprek is nauwelijks één minuut ver of de 54-jarige regisseur laat zich al van zijn zwartgalligste kant zien.

Niet dat we iets anders hadden verwacht: in het werk van de Roemeense meester valt nauwelijks een sprankje hoop te bespeuren. In 2007 won Mungiu de Gouden Palm met 4 Days, 3 Weeks and 2 Days, een schokkend drama over een illegale abortus in het Ceaușescu-tijdperk. In Beyond the Hills (2012) greep hij een fataal afgelopen duiveluitdrijving aan om godsdienstwaanzin te hekelen. Graduation (2016) legde dan weer de diepgewortelde corruptie in Roemenië (en in de menselijke aard) bloot. En ook zijn nieuwste film R.M.N. valt met zijn waargebeurde verhaal over stuitende xenofobie bezwaarlijk optimistischer te noemen.

Mungiu neemt ons mee naar de Roemeense regio Transsylvanië, een etnisch lappendeken waar Roemeens, Hongaars en Duits door elkaar gesproken wordt. In een schijnbaar vredig dorpje breekt de hel los wanneer een handvol migranten er in de lokale industriële bakkerij wordt tewerkgesteld.

“Ik wil benadrukken dat de film gebaseerd is op een waargebeurd voorval”, zegt Mungiu. “Het speelde zich af in een dorp waar vooral etnische Hongaren wonen. Op een bepaald moment zocht de bazin van de bakkerij nieuwe werkkrachten, maar in de nabije omgeving vond ze geen kandidaten. Ze besloot dan maar om het wat verder te gaan zoeken, en liet een paar Sri Lankanen overkomen. Maar de locals reageerden furieus, en zelfs gewelddadig. Dat vond ik interessant: de ene minderheid die de andere de duvel aandoet.”

Verkleed als beer

Bij zijn research naar het voorval ontdekte Mungiu een opmerkelijke lokale traditie. “Ieder jaar verkleden de dorpelingen zich als beren, om zo hun innerlijke dier te temmen. Dat sloot perfect aan bij wat ik wilde vertellen: dat we soms niet zo’n mooie, empathische wezens zijn, en dat we onder de oppervlakte allemaal een dierlijke kant hebben. Die komt naar boven in tijden van grote onzekerheid, zoals nu. Je voelt dat heel veel mensen bang zijn voor de toekomst – niet moeilijk: de zee zit vol plastic, het klimaat warmt op...

“Daardoor voeden velen hun kinderen nu op met de gedachte dat ze voor hun leven zullen moeten vechten, en dat alle anderen potentiële vijanden zijn. Dat is uiteraard geen goede basis voor een samenleving. Maar als je een beetje simpel bent, als je geen goed onderwijs hebt genoten, dan ben je een makkelijk slachtoffer voor manipulatie door populisten en nationalisten, die rechtstreeks op je dierlijke instincten inspelen.”

De titel R.M.N. verwijst naar een MRI-scan. “Ik wilde een radiografie van onze hedendaagse samenleving maken”, zegt Mungiu ambitieus. “Een scan van ons brein, want daar hapert een en ander aan. (lacht) We hebben dringend een check-up nodig. Kijk naar wat er gebeurd is in Oekraïne: hoe kan het dat de Russen van de ene dag op de andere Oekraïners kunnen verkrachten, martelen en afslachten, terwijl ze gisteren nog een geschiedenis en een taal deelden? En dat lijkt niet eens voor een ethische kortsluiting te zorgen bij hen.”

Niet rationeel

Mungiu draaide R.M.N. voordat de oorlog in Oekraïne losbarstte, maar vindt dat zijn film er alleen maar relevanter door is geworden. “Omdat R.M.N. gaat over de menselijke natuur. Kijk, we dachten allemaal dat er sinds de Tweede Wereldoorlog, na bijna tachtig jaar vrede, misschien wel iets veranderd was in ons gemeenschappelijke DNA, dat de mens misschien wat wijzer was geworden. Tot de dag voor het begin van de oorlog dacht iedereen nog: dat kan niet gebeuren, het zou niet rationeel zijn. Maar de mens is niet rationeel! Er is niets veranderd. Daarom gaat deze film over groepen, en over hoe weinig de ander van je moet verschillen om hem als een vijand te zien, en hem uiteindelijk te doden.”

Vanuit die redenering vindt Mungiu ook de manier waarop de Europese Unie steeds verder werd uitgebreid behoorlijk naïef. Een thema dat op de achtergrond aanwezig is in R.M.N., met personages die in Duitsland gaan werken en Europese subsidies die belangrijke beslissingen motiveren.

“Ik vind de EU heel belangrijk, maar ik vind dat er niet genoeg – en vooral niet open genoeg – over gesproken wordt. Er heerst een bepaalde politieke correctheid, die ervoor zorgt dat mensen niet kunnen zeggen wat ze denken. Dat lost niets op. Want de eerste stap richting verandering is: luisteren naar wat mensen echt vinden.

“Misschien slaan ze de bal mis, maar dan nog kan er iets van waarheid in hun argumenten zitten. Misschien is er te snel gehandeld? Misschien zitten mensen gewoon niet zo in elkaar? Het is een geweldig idee om de muren tussen dorpen, steden, landen te slopen zodat iedereen binnen hetzelfde continent valt. Dan zullen mensen elkaar inderdaad misschien minder uitmoorden vanwege onderlinge verschillen. Maar probeer niet in één keer een idealistisch model op te leggen. Daar is meer tijd voor nodig.”

R.M.N. speelt vanaf 19 oktober in de bioscoop.

R.M.N. speelt vanaf 19 oktober in de bioscoop.