Regisseur Bülent Öztürk zoekt steun voor film rond de aardbevingen in Turkije

Bülent Öztürk is niet aan zijn proefstuk toe, na een zware aardbeving in 2011 maakte hij een gelijkaardige film, Waiting. “Net als toen voel ik alweer de absolute noodzaak om de rouw en de overlevingsdrang te tonen. Het deed me zoveel pijn dat mijn verscheurd land naast al dat verdriet ook zoveel onverdraagzaamheid en onderlinge strijd moest voelen, dat wil ik tonen aan iedereen. Dat is mijn missie als regisseur.”

Het vorige project resulteerde dus in ‘Waiting’, een docufilm die een resem internationaal prijzen won. Later boekte de Belgische Koerd nog internationaal succes met Houses with Small Windows op het filmfestival van Venetië en kreeg mooie commentaren voor Blue Silence. “Maar met Het verborgene wil ik iets helemaal anders maken. De film zal niet gaan over de aardbeving zelf maar over de diepe emotionele littekens die de ramp achterliet bij enkele stemloze mensen. Ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw die al drie dagen schreeuwend naar haar kinderen zoekt.”

Leed dat akelig dichtbij kwam voor Öztürk zelf. “Mijn familie in Turkije kon zichzelf dan wel redden, iedereen is zwaar in shock. Ze voelen zich schuldig omdat zij leven en zoveel anderen niet. Mijn broer is de meest opgewekte en goedlachse kerel die ik ken, maar ik hoorde hem de voorbije dagen enkel in tranen. Hij spreekt alleen nog over het afschuwelijke geluid van de grond die openscheurt.”

Naast droefenis klaagt Öztürk ook de wantoestanden in Turkije aan. “Doorheen de jaren veranderde de bouwwetgeving er 192 keer. Stedenbouwkundige plannen en wetenschappelijk onderzoek naar aardbevingen schoof het corrupt systeem schaamteloos opzij. Mocht Turkije minder corrupt zijn, was dit allemaal veel minder erg. Ook die woede ga ik tonen.”

Een film maakt zichzelf niet, de gemiddelde Vlaamse kortfilm kost om en bij de 80.000 euro. Geld dat Öztürk niet heeft. Daarom zoekt hij nu via een crowdfunding naar 37.000 euro om zijn project te financieren. “Ik moet mijn trots aan kant zetten om geld te vragen, maar er is zoveel tijdsdruk dat ik niet anders kan. Hopelijk snappen de mensen dat ook dit project waardevol kan zijn”, eindigt Öztürk. Het verborgene moet deze herfst klaar zijn, steunen doe je op de crowdfunding pagina.