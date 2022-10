Recordeditie voor Brusselse museumnacht: 16.000 bezoekers

Maar liefst 34 Brusselse musea en cultuurhuizen openden per hoge uitzondering tot 1 uur ’s nachts de deuren voor de 15de editie, die meteen ook de grootste ooit was. Binnen de programmatie ging dit jaar speciale aandacht naar inclusie.

Alle deelnemende musea kenden een mooie bezoekersopkomst met een totaal van 55.222 bezoeken. Het meest in trek waren het BELvue Museum met 9.525 bezoeken, Cinematek met 3.935 bezoeken en het Coudenbergpaleis met 3.516 bezoeken. De organisatie was in het bijzonder verheugd over de hoge opkomst bij de jongeren. Zo was dit jaar drie kwart van de bezoekers jonger dan 35 jaar, “een bevestiging dat het enthousiasme voor de Brusselse musea niet afneemt”.

Volgend jaar vindt de Brusselse Museum Night Fever, een initiatief van de vzw Brussels Museums, plaats op zaterdag 21 oktober 2023.