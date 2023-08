Recordaantal artiesten voor nationale muziekwedstrijd Sound Track

Een nieuwe generatie van aanstormend talent staat ongeduldig te rammelen aan de grote Poort naar Succes. Of daar heeft het toch alle schijn van. Bij VI.BE zagen ze de voorbije maanden 1133 inzendingen binnenstromen voor de derde editie van het concours. In 75 procent van de gevallen betrof het nieuwe artiesten. Daarvan werden 136 acts geselecteerd om zich binnenkort te bewijzen in een twintigtal clubs en jeugdhuizen in Vlaanderen en Brussel. De demojury bestond onder meer uit Sound Track-ambassadeurs als Meskerem Mees, Lies Steppe, Dijf Sanders en Lefto.

Sound Track is een kansenparcours dat VI.BE organiseert voor opkomende bands, waarbij per provincie op zoek wordt gegaan naar onontgonnen muzikaal talent. De wedstrijd is een monstercoalitie van dat muzieksteunpunt met de voltallige livesector. De bedoeling is om een nieuwe generatie artiesten op sleeptouw te nemen in hun begindagen. Daarmee is het concours vergelijkbaar met De Nieuwe Lichting en Humo’s Rock Rally, maar het grote verschil is dat de winnaars na de wedstrijd ook nog steeds ondersteuning op maat kunnen verwachten.

Eclectisch

VI.BE noemt het recordaantal inschrijvingen een teken aan de wand “dat jong muzikaal geweld zich na de moeilijke periode van corona terug wil tonen”. Directeur Luc Nowé noemt het verder ook een hoopvol signaal voor de muzieksector. De toekomst klink volgens hem dan ook eclectisch. Zo merkt de jury een “unieke verscheidenheid aan genres” tussen de inzendingen. De inzendingen gaan van hyperpop over jazz tot industrial metal en drill. Opvallend daarbij: vooral genres als hiphop en metal zien bij de inschrijvingen een sterke stijging tegenover vorige edities.

Bij een vorige lichting werd BLUAI laureaat in de talentenjacht, waarna ze ook Humo’s Rock Rally wonnen. Dit jaar gaan net geen vijftig finalisten door naar zes regionale finales op 9 december 2023. Daarbij kunnen ze rekenen op een tussentijds coachingstraject. Tot slot worden achttien artiesten door de vakjury gekroond tot laureaat. Zij beginnen dan aan een jaar vol persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning van de brede muzieksector, residenties in de muziekclubs, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows.