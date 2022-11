‘Reboot’ is een clusterbom van veranderende tijden, en ook gewoon heel geestig

Reboot is een metasitcom: een sitcom die zich achter de schermen van een andere, fictieve sitcom afspeelt. Hij brengt Keegan-Michael Key (Friends from College), Johnny Knoxville (Jackass), Judy Greer (Arrested Development) en Calum Worthy (Pieces of Her) samen als de cast van een twintig jaar oude halfuurcomedy die bij de Amerikaanse streamingdienst Hulu de rebootbehandeling krijgt.

Wat volgt, is het soort achter-de-schermenkomedie die iedereen al kent van Curb Your Enthusiasm en Entourage, met veel prettige sneren naar het Amerikaanse tv-wereldje. Maar die – laat ons het beleefd uitdrukken – herkenbaarheid stoort niet: Reboot is prima gemaakt, met solide acteerwerk, goed getimede verbale witzen en niet te veel grappen die in het water vallen.

Keihard botsen

Het opmerkelijkste aan Reboot is dat bedenker Steven Levitan, die eerder achter Modern Family zat, liefst vier generaties keihard tegen elkaar doet botsen. De acteurs die opnieuw moeten opdraven in de reboot van de fictieve gezinssitcom Step Right Up zijn gedesillusioneerde Gen X’ers , die hun hele carrière lang hebben geprobeerd de dingen met hun ogen dicht te doen en ze duidelijk beter af en toe eens wijd hadden opengesperd: geen van hen wist na het afvoeren van de reeks nog potten te breken.

Dat contrasteert mooi met het jongste lid van de cast, Gen Z-telg Timberly Fox (Alyah Chanelle Scott). Haar enige wapenfeit vóór deze reeks was de realityshow Fuck Buddy Mountain en ze is geobsedeerd door haar aantal Insta-volgers, maar grijpt alle kansen die op haar pad komen.

De bedenker van het fictieve Step Right Up, vertolkt door Paul Reiser, is dan weer een babyboomer die nieuwe uitdagingen in het scenario tevergeefs probeert aan te pakken met archaïsche clichés en zijn scenaristenkamer vult met leeftijdsgenoten die de meest ongepaste grappen over tafel laten rollen.

Of toch volgens de eveneens bij elkaar geroepen equipe van zijn dochter Hannah (Rachel Bloom), een millennial die probeert te bewijzen dat wokedenkers ook grappig kunnen zijn. En hoewel ze een scenaristenteam bij elkaar heeft geschaard dat de gevoeligheden van de lbgtq+-gemeenschap en verscheidene sociale minderheden snapt, wil ze uiteten gaan in “zo’n klassieke tent waar je wordt bediend door heel oude mensen die nog moeten werken”.

Twintig jaar

Het maakt van Reboot een clusterbom van veranderende tijden. Niet alleen door die generatieclash, overigens: wanneer er in de eerste episode fragmenten worden getoond van de oude versie van Step Right Up, inclusief een afmattend kleffe begintune, wordt ook duidelijk dat wat we op het scherm te zien krijgen doorheen de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd is. Probeer zelf maar eens een aflevering van 8 Simple Rules, What I Like about You of The King of Queens op te snorren op YouTube: onverdraaglijk!

Reboot is te zien op Disney+.