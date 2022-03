Rebelse heldin van de 20ste eeuw

A.W. Bruna geeft een driedelige familiesaga uit van de Britse auteur en activist Rebecca West (1892-1983). Deel een, De familie Aubrey, ligt nu in de winkel.

Ze werd in 1892 geboren in Londen als Cicily Isabel Fairfield, de uitgesproken feministische en veel onderscheiden schrijver, essayist en recensent die onder de naam Rebecca West in 1959 werd onderscheiden als Dame of the British Empire. Haar Schotse moeder Isabel, opgeleid tot concertpianiste, streefde na haar huwelijk geen podiumcarrière meer na maar bracht veel muziek in het gezin. Haar vader Charles was een begaafde, maar aan speculeren verslaafde journalist die zijn gezin in de steek liet en als armoedzaaier stierf.

Als meisje wilde ze actrice worden - haar podiumnaam Rebecca West ontleende ze aan de rebelse jonge heldin uit het toneelstuk Rosmersholm van Henrik Ibsen. Maar zij en haar oudste zus Letitia raakten betrokken bij straatprotesten van de suffragettebeweging die voor vrouwelijk stemrecht streed. Daarover publiceerde ze als achttienjarige een eerste artikel voor het feministische weekblad Freewoman, dat de aanzet vormde voor een meer dan zeventig jaar omspannende literaire carrière.

Controverse

West werkte voor een veelheid aan Britse en Amerikaanse kranten en tijdschriften, van het Times Literary Supplement tot The New Yorker. Ze deed verslag van de processen van Neurenberg, schreef non-fictieboeken over onder andere het voormalige Joegoslavië: het in 1941 verschenen Black Lamb and Grey Falcon, geldt als haar magnum opus. Ze werd beschouwd als een van de beste en meest erudiete journalisten van de vorige eeuw, die de controverse nooit uit de weg ging.

Ze publiceerde tijdens haar leven zeven romans, waaronder het aan haar zus Letitia opgedragen, deels autobiografische The Fountain Overflows (1954), dat nu voor het eerst in Nederland verschijnt als De familie Aubrey - het eerste deel van een trilogie. Later volgen de postuum verschenen boeken Mary en Rose (This Real Night, 1984) en Rosamund (Cousin Rosamund, 1985). Centraal in het eerste deel staat het excentrieke gezin van de voormalige concertpianiste Clare en de spilzieke journalist Piers aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

Verteller is dochter Rose, een van de vier kinderen in wie duidelijk West zelf te herkennen is. Haar stem , scherp observerend, vaak fijn venijnig, is doordesemd van liefde voor die vaak absente vader die zijn gezin in armoede stort en de fragiele moeder die, gestut door haar dochters, een muzikaal bestaan hoog houdt.

Tegelijk schetst West een beeld van veranderende tijden, waarin ‘het feminisme als een bosbrand terrein won en zelfs een huishouden als het onze bereikte waarin de vader er radicaal tegen was, de moeder het te druk had om erover na te denken en in huis geen propagandistische geschriften lagen.’

West had vanaf 1913 tien jaar lang een relatie met de 26 jaar oudere, getrouwde schrijver H.G. Wells, met wie ze in 1914 een zoon kreeg. Op 37-jarige leeftijd trouwde ze met bankier Henry Maxwell Andrews, met wie ze samenbleef tot zijn dood in 1968.

Ze schreef bij benadering tienduizend brieven gedurende haar lange leven. Een selectie van tweehonderd daarvan zijn in het Engels gepubliceerd. Uitgeverij A.W. Bruna is voornemens ook de vertaling daarvan uit te geven.

Rebecca West, De familie Aubrey, A.W. Bruna, 672 p., 25,99 euro. Vertaald door Anke ten Doeschate en René van Veen.