Rébecca Dautremer wekt de fabels van La Fontaine tot leven

Onverslijtbaar zijn ze, de fabels van de Franse verhalenschrijver Jean de La Fontaine (1621-1695), die er uiteindelijk zo’n 250 zou neerpennen in 25 jaar. Wie kent niet ‘De krekel en de mier’, ‘De haas en de schildpad’ of ‘De raaf en de vos’? Door dieren te laten praten kon De La Fontaine via een omweg kritiek uitoefenen op het hof, de maatschappij én koning Lodewijk XIV zonder al te groot risico. Het idee daarvoor haalde hij bij de Griekse dichter Aesopus (6de eeuw voor Christus).

Rébecca Dautremer vergaarde wereldwijd faam met onder meer haar pop­upboeken, het konijn uit De rijke uren van Jacominus Gainsborough en haar Alice in Wonderland-bewerkingen. Ter gelegenheid van zijn 400ste geboortedag van De La Fontaine zette de illustratrice de tanden in de fabels, die nu pas – een jaar later – in het ­Nederlands vertaald zijn.

Ginnegappend bladeren

Dautremer kiest voor een opvallende, frontale en erg aansprekende stijl om de 26 fabels tot leven te wekken. Bijna explosief zelfs, én in contrast met veel van haar eerdere, zachtaardiger werk. Hier kiest ze voor de uitvergroting, in your face, bijna karikaturaal soms, grimmig én vrolijk. Het werkt.

Een lichtzinnige haas wordt ingehaald door een uiteraard traag voortbewegende schildpad, een kraai met de trekken van Pavarotti laat zich uitkleden door een vleiende vos. Of er is de wolf met scherpe tanden die de tafel deelt met een vredelievend lam.

Ed Franck zorgde voor de hedendaagse hertaling, waarin hij de rijmvorm hanteert. Een rijkelijk boek om langdurig uit voor te lezen en ginnegappend in te bladeren. Maar ook om je al die staaltjes onderuitgeschoffelde hoogmoed goed in te prenten.

Beeld RV

Rébecca Dautremer, Fabels, hertaling Ed Franck, Davidsfonds/Infodok, 76 p., 24,99 euro.