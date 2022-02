Razzies maken nominaties bekend voor slechtste filmprestaties van 2021: Bruce Willis krijgt eigen categorie

De Razzie Awards willen elk jaar op een komische manier tegengewicht brengen voor de nogal zware uitreiking van de prestigieuze Oscars. Dit jaar richt de organisatie zijn pijlen vooral op Bruce Willis. Die krijgt namelijk een eigen categorie, genaamd ‘Slechtste Bruce Willis-film van het jaar’, waarin de Amerikaanse acteur acht keer genomineerd wordt - voor de acht films waar Willis in verscheen het afgelopen jaar.

In de ‘gewone’ categorieën doen de Netflix-musical Diana (9 nominaties), over het leven van Lady Di, en de film Karen (5 nominaties) het ‘goed’. Space Jam: A New Legacy, deze keer met basketter LeBron James in plaats van Michael Jordan, was volgens de jury slecht genoeg om viermaal genomineerd te worden.

De verfilming van de Broadway-hit Dear Evan Hansen kreeg onder meer de nominatie voor ‘Slechtste koppel op het scherm’, waarin acteur Ben Platt is genomineerd in combinatie met ieder ander personage in de film. Een andere kandidaat in deze ludieke categorie is acteur Jared Leto in de biografische prent House of Gucci, samen met zijn “8 kilo wegend latex masker, zijn idiote kleren en zijn bizarre accent”.

De Razzies worden traditioneel uitgereikt op de avond voor de Oscars, wat betekent dat we dit jaar op zaterdag 26 maart weten wie de Razzies in ontvangst moet nemen. De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven schreef in 1995 geschiedenis toen hij alle beeldjes voor zijn film Showgirls ophaalde. Tot niemands verbazing weigeren regisseurs en acteurs doorgaans de uitreiking bij te wonen.

De volledige lijst met nominaties:

Slechtste film

Diana the Musical

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Slechtste acteur

Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf / Diana the Musical

LeBron James / Space Jam: A New Legacy

Ben Platt / Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

Slechtste actrice

Amy Adams / The Woman in the Window

Jeanna de Waal / Diana the Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Vanquish

Slechtste actrice in een bijrol

Amy Adams / Dear Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie / Diana the Musical

Judy Kaye / Diana the Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

Slechtste acteur in een bijrol

Ben Affleck / The Last Duel

Nick Cannon / The Misfits

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan / Diana the Musical

Jared Leto / House of Gucci

Slechtste prestatie door Bruce Willis in een 2021-film

Bruce Willis / American Siege

Bruce Willis / Apex

Bruce Willis / Cosmic Sin

Bruce Willis / Deadlock

Bruce Willis / Fortress

Bruce Willis / Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis / Out of Death

Bruce Willis / Survive the Game

Slechtste koppel op het scherm

Alle klungelige castleden & alle suffe nummers/ Diana the Musical

LeBron James & alle cartoonpersonage / Space Jam: A New Legacy

Jared Leto & zijn 8 kilo wegend latex masker, idiote kleren en bizarre accent / House of Gucci

Ben Platt & alle personages die doen alsof een voortdurend zingende Platt normaal is / Dear Evan Hansen

Tom & Jerry (ook bekend als Itchy & Scratchy) /Tom & Jerry the Movie

Slechtste remake, rip-off of vervolgfilm

Karen (onbedoelde remake van Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (Rap-remake van Oliver Twist)

The Woman in the Window (Rip-Off van Rear Window)

Slechtste regisseur

Christopher Ashley / Diana the Musical

Stephen Chbosky / Dear Evan Hansen

“Coke” Daniels / Karen

Renny Harlin / The Misfits

Joe Wright / The Woman in the Window

Slechtste screenplay

Diana the Musical

Karen

The Misfits

Twist

The Woman in the Window

Nominaties per film

Diana the Musical (9)

Karen (5)

The Woman in the Window (5)

Space Jam: A New Legacy (4)

Infinite (3)

The Misfits (3)