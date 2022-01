Rauwe misdaad: de beste series van het moment op Netflix, Streamz, Disney+ en VRT NU

Veel rauwer dan de Nederlandse misdaadreeks Mocro Maffia vind je ze niet. In het vierde seizoen gaat de strijd tussen Romano en zijn rivaal Paus verder. Maar nadat ze elkaars handlangers in de voorbije jaargangen in ijltempo over de kling joegen, moeten ze op zoek naar nieuw personeel. Romano sluit een deal met een Duits-Turkse clan in Düsseldorf. Paus gaat het in Colombia zoeken. Het resultaat? Nog meer wapengekletter.

Mocro Maffia, nu op Streamz

Tipsy kroongetuige

Still uit de serie met de erg lange naam. Beeld COLLEEN E. HAYES/NETFLIX

Een vrouw met een drankprobleem wordt na een nachtje binge-drinken wakker met een kater en een vage herinnering aan een moord waarvan ze in haar roes getuige was. Dat de verhaallijn van The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window aan de succesroman The Girl on the Train doet denken is geen toeval. Maar zoals de naam van de reeks doet vermoeden gaat het deze keer niet om een serieus misdaadverhaal. Wel een parodie op het genre met Kristen Bell in de rol van een jonge vrouw die om zich heen steeds meer slachtoffers ziet vallen.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, nu op Netflix

Klasgenootjes

‘The Afterparty’. Beeld /

Echt leuk zijn klasreünies nooit. Maar waar de schade meestal beperkt blijft tot een paar glazen lauwe cava en een handvol verhalen over hoe het vroeger beter was, loopt de reünie waar het in The Afterparty mee begint net iets dramatischer af. Op het einde van de avond wordt het levenloze lichaam van de steenrijke organisator Xavier aangetroffen. En zowat alle aanwezigen blijken een reden te hebben om hem dood te willen. De acht hoofdverdachten doen elk in één aflevering hun verhaal. Aan kijkers en speurders om na te gaan wie liegt en wie niet.

The Afterparty, nu op AppleTV +