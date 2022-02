Rapper Lil’ Kleine opnieuw aangehouden op verdenking van mishandeling vriendin

Lil’ Kleine zou haar vorig jaar op Ibiza ook al hebben mishandeld. Drie dagen geleden werd de rapper veroordeeld in een andere mishandelingszaak.

Zondag verschenen op verschillende media een video waarop te zien is hoe een man een vrouw in een auto aan haar haren trekt en haar hoofd tussen het portier lijkt te klemmen. Dit zou gaan om Lil’ Kleine en zijn vriendin, Jaimie Vaes. Het management van Lil’ Kleine en Vaes zegt in een reactie tegen Shownieuws dat ook gezien te hebben, ‘in nauw contact te staan met beiden en later met een reactie te komen’.

De politie van Amsterdam had zondag een melding gekregen van een mishandeling aan de Prinsengracht. De verdachte was vervolgens in de auto gestapt en weggereden. Toen de auto van de verdachte gezien werd op de Stadhouderskade in Amsterdam, is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. De politie is deze ochtend een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is. Tot die tijd blijft de verdachte nog vast.

Taakstraf

Het is de derde keer in korte tijd dat Lil’ Kleine, die bij het grote publiek bekend werd met het nummer Drank & Drugs, in opspraak komt wegens gewelddadig gedrag. Enkele dagen geleden werd hij veroordeeld tot 120 uur taakstraf omdat hij in 2019 op een openingsfeest van een discotheek samen met twee anderen een man mishandelde. Tegen die uitspraak gaat de rapper in hoger beroep.

Vorig jaar kwam hij in het nieuws omdat hij in een hotel op Ibiza zijn vriendin, een bekende styliste, tot bloedens toe zou hebben mishandeld. Hij werd destijds opgepakt door de Spaanse autoriteiten, maar na twee dagen werd de zaak geseponeerd. Vorige maand bracht Lil’ Kleine een album uit onder de titel Ibiza Stories, waarin hij over de relatieproblemen met zijn vriendin rapt. ‘En het wordt zwart, elke keer als ik mezelf verlies’, zingt hij onder meer.