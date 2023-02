Ramsey Nasr ontpopt zich tot een conciërge van vergane kennis én schoonheid

“Reizen zonder te hoeven bewegen” in “een microkosmos die me geruststelt en verrast”. Zo omschrijft Ramsey Nasr het genot van zijn persoonlijk koninkrijk vol bijeengeharkte parafernalia.

Sinds jaren leeft de Palestijns-Nederlandse acteur en schrijver zijn verzamelwoede uit, in twee kamers van zijn Amsterdamse bovenwoning. En die drang is wel degelijk onstilbaar, geeft hij grootmoedig toe. Van oude prenten en fotogravures tot natuurencyclopedieën via vlinders, fossielen, wandelende takken en opgezette dieren: stilaan is geen enkele vierkante meter onbezet. Het Parijse Maison Deyrolle verbleekt erbij. “Ouwe meuk”, noemt Nasr het schamper. Maar je merkt aan de twinkeling in zijn ogen dat hij elk object ten volle liefkoost.

Daar moest wel een tv-serie uit voortvloeien, temeer Nasr al regelmatig fotografen in zijn heiligdom toeliet. Zeker in een tijdperk waarin elke Bekende Medemens gewillig zijn excellente interieursmaak etaleert. En ach, zo’n Wunderkammer, geïnspireerd op Verlichtingscollectioneurs, die is toch bedoeld om te pronken?

In Dr Nasrs Wunderkammer mag Nasr zijn enthousiasme in zes afleveringen uitventen. Dat doet hij op jongensachtige holder-de-bolderwijze, soms na “lange nachten van ordenen en classificeren”. Want de eBay- en veilingpostpakketjes met fraais blijven toestromen. “Met het geld dat anderen aan kinderen besteden, verzamel ik”, poneert Nasr. “De ene is blij met een paar nieuwe Nikes, ik met kwallen, straaldiertjes, fossielen of een wandelende tak.” En: “Naar vlinders kijken is gewoon als een avondje naar de film gaan en dronken thuiskomen.” En hup daar, “een potvis die een reuzenpijlvis bevecht, een van de grootste gevechten op aarde”.

Laverend tussen zijn showtafels en vitrines ontpopt Nasr zich tot een conciërge van vergane kennis én schoonheid. Terwijl hij met een plumeau precieus het stof van een krokodilreplica veegt, bezingt hij figuren als Alexander von Humboldt of vlinderverzamelaar Maria Sybilla Merian. Curiosa per strekkende meter in Nasrs walhalla. Zoals die uitvouwbare erectiele piemel uit een anatomisch handboek van 1900, waaruit een getuigschrift van goed zedelijk gedrag tuimelt. Nasr is ook “de grootste verzamelaar van korstmossen van de Lage Landen”, “tegen zijn zin weliswaar”. Verhalen en verborgen geschiedenissen, dat jaagt hij na, net als kruisverbanden. Stuurde de geologische achtergrond van zijn vader hem mee op het verzamelpad?

Uiteraard hangt de slagschaduw van boekengek Boudewijn Büch over dit programma. Nasr is even nieuwsgierig maar minder tomeloos. Toch monstert hij kritisch zijn collectie die ten slotte veel “foute boeken” of koloniaal getinte objecten omvat. “Is het mogelijk om de wereld te zien zonder westerse blik?” vraagt Nasr zich volmondig af. Precies daarom raadpleegt hij een boel experten, gaat hij naar de Artis-bibliotheek of toont hij ontluisterende beelden van het Congo-dorp op Expo 58, een schandvlek op het gebeuren. Als het moet, bedrijft Nasr corrigerende geschiedenisles.

Te zien via npostart.nl, en woensdags op NPO 3