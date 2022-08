Rammstein moet van Oostende weer ‘Werchter aan Zee’ maken: ‘De stad kan evenementen aan, zoals Michael Jackson in 1997’

Met Rammstein komt er voor het eerst in jaren nog eens een wereldgroep naar Oostende. De Duitse rockers lokken met twee openluchtconcerten maar liefst 92.000 man naar de koningin der badsteden. Voor het stadsbestuur, dat wil aanknopen met een traditie van grootse rockshows, is het nu of nooit: ‘Maar wij hadden dit ook liever niet in het hoogseizoen gezien.’

De laatste twintig jaar speelde Rammstein tien keer in België: vijf keer op Rock Werchter, drie keer in het Sportpaleis, een keer op Graspop en een keer in het Koning Boudewijnstadion. Drie jaar geleden was dat, en een maand voor die show kondigden de Duitsers al een nieuwe Belgische passage aan. Niet op de Heizel of op een festivalwei met een rijke geschiedenis, wel op Park De Nieuwe Koers, een evenementenweide in Oostende die toen nog maar een maand open was.

Voor de jonge muziekliefhebber is het misschien nog steeds een rare combinatie, Rammstein en Oostende, maar de koningin der badsteden ontving ooit de ene wereldster na de andere. Michael Jackson speelde in 1997 zijn laatste Belgische concert op de beroemde Wellington-renbaan. Bon Jovi stond er in 1996 en 2000, en David Bowie kwam er in 2002 naartoe voor Seat Beach Rock, met vooraf nog The Prodigy en het piepjonge Muse.

De Wellington-renbaan werd in 2004 een golfterrein en zo verloor de stad haar locatie voor openluchtshows. De plannen voor Park De Nieuwe Koers gaan al een jaar of tien mee, vertelt Peter Craeymeersch van de toeristische dienst. “Samen met experts hebben we het veld speciaal ingericht voor concerten. Zo ligt er een betonplaat waar het podium op kan staan en hebben we aansluitingen voor water en elektriciteit voorzien.”

Pascal Van de Velde van organisator Greenhouse Talent koos Oostende vier jaar geleden uit als locatie van het optreden. Voor hem is de stad geen onbekend terrein. “We organiseren regelmatig concerten in het Kursaal of in De Grote Post”, vertelt hij. “Zelf werkte ik in de jaren negentig voor Make It Happen, dat onder meer de concerten van Bon Jovi en Michael Jackson in Oostende heeft georganiseerd. De stad kan behoorlijk wat volk en evenementen aan.”

Nachttreinen

Het concert van Rammstein werd zoals vele andere uitgesteld door corona, van juni 2020 naar augustus 2022. Van vlak voor het hoogseizoen naar midden erin dus. “Juni was eenvoudiger geweest,” geeft Van de Velde toe, “maar het was augustus of geen concert. Deze periode is ook veel lastiger om een crew en security bij elkaar te zoeken. Maar we hebben alle medewerkers gevonden die we nodig hadden.”

Ook de stad ziet het in de toekomst liever anders. “Anders is het evenwicht zoek”, zegt Margot Neyskens, kabinetschef van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Er is ook de afspraak gemaakt dat Park De Nieuwe Koers maximaal voor één band of festivalweekend per jaar beschikbaar is.”

Rammstein wordt de grote test: is het mogelijk om 46.000 mensen op een beheersbare manier van en naar de nieuwe evenementenweide te krijgen? Greenhouse Talent nam alvast Scelta Mobility in de arm, het bedrijf dat ook de mobiliteitsplannen van zowat alle grote festivals uitwerkt en waar de stad Oostende tijdens de coronacrisis al mee samenwerkte om de volkstoeloop naar het strand te organiseren.

Hun plan neemt een groot deel van de stad in beslag. Zo wordt de Duinkerkseweg, een centrale as die onder meer naar de luchthaven leidt, helemaal afgesloten. De wijk Mariakerke-Nieuwe Koers is enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De NMBS legt nachttreinen in, er vertrekken concertbussen vanuit het hele land naar Oostende en er wordt een stalling opgebouwd voor 4.000 fietsen. Het zijn maatregelen die je normaal enkel in Kiewit, Werchter of Boom ziet.

Intussen doet de politie van Oostende de duidelijke oproep om niet met de wagen te komen. Er zijn vier parkings, maar slechts een op wandelafstand. Op de andere is het de bedoeling dat je de shuttlebus of je eigen fiets neemt. “Er zijn niet zoveel invalswegen naar de stad”, weet Elien Goeminne van de lokale politie.

Tickets verkopen

Om alle inwoners gerust te stellen, vond de eerste infoavond al negen maanden geleden plaats, vertelt Margot Neyskens. “Laatst hebben we er nog een gehouden, met de focus op mobiliteit.” Het verklaart misschien waarom je de kritiek op het concert vandaag met een vergrootglas moet zoeken. Hier en daar vreest iemand nachtlawaai of verkeersproblemen, maar Facebook-groepen à la‘Je bent van Oostende als...’ zijn de laatste dagen vooral promokanalen voor wie een Rammstein-ticket wil kopen of verkopen.

De politie kreeg de laatste weken wel heel wat bezorgde oproepen binnen. “Het ging vooral om dagjestoeristen en handelaars die zich afvroegen of hun zaak nog wel bereikbaar zou zijn”, zegt Goeminne. “We vragen om ons daarvoor niet meer op het noodnummer te bellen. Wie toch met zorgen zit, kan bij de organisator of de toeristische dienst terecht.”

Dat er verkeers- en geluidshinder zal zijn, ontkent alleszins niemand. Of zoals Bart Tommelein het recent nog verwoordde op Radio 2 West-Vlaanderen: “Als je zo’n evenement binnenhaalt, dan moet iedereen inspanningen leveren. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken.”

Rammstein speelt woensdag en donderdag in Park De Nieuwe Koers in Oostende.