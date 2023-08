Radiozender Nostalgie wordt lid van de Play-familie, NRJ dreigt frequentie te verliezen

Met een nieuwe naam en een aantal nieuwe stemmen schurkt radiozender Nostalgie vanaf maandag dichter bij de Play-televisiezenders aan. In de hoop dat beide partijen daar hun voordeel mee doen.

Maandagochtend om exact 6 uur ’s morgens gaat Play Nostalgie voor het eerst de ether in. Daarmee gaat voor Play Media een lang gekoesterde radiodroom eindelijk in vervulling. Al van toen dat bedrijf nog SBS heette staat een eigen radiozender hoog op het verlanglijstje. Die moest voor crossmediale kruisbestuiving zorgen. Een modewoord waarmee bedoeld wordt dat je via zo’n radiozender reclame maakt voor wat op je televisiezenders te zien is en omgekeerd. Een praktijk die door concurrenten als de VRT, die vijf radiozenders heeft, en DPG Media, dat Qmusic en Joe in zijn portefeuille heeft, de voorbije jaren werd geperfectioneerd.

“De mediagebruikers hebben tegenwoordig zo veel keuze”, zegt Jeroen Bronselaer, CEO van Play Media. “Als je wil dat ze voor jouw merken kiezen, dan moet je proberen om zo vaak mogelijk met hen in contact te staan. Met enkel televisie lukt dit niet meer. Radio, een medium dat vooral overdag wordt geconsumeerd, is bovendien perfect compatibel met televisie, waar de schermtijd zich vooral ’s avonds concentreert.”

Maar bij het najagen van die radiodroom stootten ze bij Play Media op behoorlijk wat bezwaren. Het gebrek aan ruimte op de FM-frequentieband bijvoorbeeld. Maar begin dit jaar kwam er dan toch een oplossing uit de bus. Play Media kocht zich voor 20 procent in bij radiozender Nostalgie en opende zo de deur naar een eigen radiozender. Hoe deze zal klinken, werd woensdag bekendgemaakt tijdens een evenement in Play Zuid, de Antwerpse thuishaven van Play Media waar onder andere De tafel van Gert wordt opgenomen.

Dichter bij elkaar

De opvallendste ingreep is de nieuwe naam. Nostalgie gaat voortaan als Play Nostalgie door het leven. “Een noodzakelijke ingreep om duidelijk te maken dat de zender voortaan tot de Play-familie behoort”, vindt Bronselaer. Op muzikaal vlak blijft herkenbare en tijdloze muziek de te volgen lijn, maar er duiken wel een paar nieuwe stemmen in het zendschema op. De opmerkelijkste naam is die van Liesa Naert. De actrice, die onder meer te zien was in Willy’s en Marjetten, De ideale wereld en De Hoppers, presenteert vanaf eind september elk weekend een live zaterdagochtendshow met jong radiotalent Larissa Roose. Tijdens weekdagen is het ochtendblok het terrein van Bart De Raes, die overkomt van MNM. Wie dacht dat er bij de nieuwe zender plots een hele waslijst aan Play-gezichten achter de microfoon plaats zou nemen, is er dus aan voor de moeite. “We waren in de eerste plaats op zoek naar goede radiomakers”, vertelt Tom Klerkx, CEO radio bij Mediahuis en Play Media. “En zo veel televisiegezichten met radio-ervaring hebben we bij Play Media niet.”

Jeroen Bronselaer, CEO van Play Media. Beeld SBS Belgium

Al blijft het wel de uitdrukkelijke bedoeling om radio en tv dichter bij elkaar te brengen. “Wanneer het nieuwe seizoen van De slimste mens op Play 4 begint, zal daar op Play Nostalgie zeker aandacht voor zijn”, zegt Klerkx. In de ochtendshow van Liesa Naert bijvoorbeeld, of in het zondagprogramma De playlist, waarin twee gasten platen aan elkaar voorstellen. Daar staan met Linde Merckpoel en Lynn Van den Broeck alvast twee kandidaten uit het nieuwe Play 4-programma Celebrity MasterChef Vlaanderen op de gastenlijst. De kruisbestuiving werkt ook in de andere richting, verduidelijkt Klerkx. “Wanneer er bij Nostalgie bijvoorbeeld een eighties-week op het programma staat, kunnen er op Play 6 een aantal films uit dat tijdsgewricht geprogrammeerd worden.”

Tweede keuze

De samenwerking moet zowel de kijkcijfers van de zenders als de luistercijfers van Nostalgie een duwtje in de rug geven. Volgens de recentste luistercijfers is Nostalgie goed voor een marktaandeel van 6,1 procent en dat moet beter. “Op ons absolute hoogtepunt haalden we een marktaandeel van 7 procent, maar dat is tot nu ons plafond gebleken”, zegt Klerkx. Het is de bedoeling om daar nu doorheen te breken. “Nostalgie is bij te veel mensen tweede of derde keuze. Ze kennen de zender wel en luisteren er ook naar. Maar dat doen ze vooral wanneer ze op hun lievelingszender niet meteen horen waar ze op dat moment zin in hebben.” Het huwelijk met Play moet Nostalgie van dat wat grijze imago afhelpen en wat hoger in de favorietenlijstjes tillen. Op welk marktaandeel de zender mikt, wil Klerkx niet zeggen. “Het is niet makkelijk in een stabiele radiomarkt als de Vlaamse plots fors te groeien. Bovendien vechten we nog niet exact met dezelfde wapens als de concurrentie die meerdere zenders ter beschikking heeft.”

Ook Play Media en Mediahuis hebben met NRJ nochtans een extra zender in de portefeuille zitten. Maar deze netwerkradio – die geen nationale frequentie heeft, maar wel goed te ontvangen is in de grote steden – slaagt er sinds de lancering in 2018 niet in om voet aan grond te krijgen. Sinds een aantal maanden is er quasi uitsluitend non-stop muziek te horen, nu en dan onderbroken door een nieuwsbulletin. Tot ergernis van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), die oordeelt dat deze programmatie niet in lijn is met wat werd beloofd toen NRJ destijds een uitzendfrequentie kreeg. NRJ heeft nog tot 30 september de tijd om daar iets aan te doen. Anders dreigt de zender zijn frequentie te verliezen. “In overleg met de VRM bekijken we de komende weken wat we kunnen doen om dit te voorkomen”, reageert Bronselaer.