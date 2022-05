Radioheads nevenproject The Smile kerft diep en heeft lak aan regeltjes, net als... Radiohead

Laten we de sake en de dwaze illusies even opzijschuiven en rustig stellen dat Thom Yorke en de zijnen niet zo gauw een hardcorepunk- of drum-’n-bassplaat zullen maken. Wie de zijsprongen van de respectieve groepsleden van dichtbij heeft gevolgd, weet dat een satellietproject van een Radioheadgroepslid in wezen een vertroebelde afspiegeling van het moederschip is. Zélfs in de beklemmende instrumentale filmmuziek die gitarist Jonny Greenwood componeerde voor cineasten zoals Paul Thomas Anderson en Lynne Ramsay huist de verzengende paranoia die het vijftal uit Oxford zich eigen heeft gemaakt.

Ergo, beminde bekeerlingen: A Light For Attracting Attention van The Smile zal de doorsnee Radioheadfan allesbehalve genadeloos binnenstebuiten keren. De weemoed voelt vertrouwd aan. De tergende vereenzaming evenzeer. Zanger Thom Yorke mag dan “Don’t bore us, get to the chorus” zingen in ‘Open The Floodgates’, u en ik weten dat hij het niet over deze collectie weerbarstige maar zinderende liedjes heeft, wellicht eerder over zijn wanhoop als Britse burger onder Boris Johnson, een schrijnende circusact die wel meer songs op dit album tekent. “We want the good bits / without your bullshit / and no heartaches”, klinkt het.

Orwell

In eerste instantie riepen Yorke, Jonny Greenwood en de drummer Tom Skinner (van de alternatieve jazzgroep Sons Of Kemet) The Smile in het leven om de verveling van de coronalockdowns te verdrijven, tot bleek dat de chemie hun stoutste verwachtingen overtrof. Te midden van regeringen die wereldwijd de polarisatie aandikten door gretig wantrouwen te zaaien, keken Yorke en co. verbouwereerd om zich heen. “Twee jaar opgesloten zitten in je huis doet je beseffen hoezeer we allemaal op elkaar lijken”, aldus de zanger tijdens een The Smile-concert in het Londense Magazine, begin dit jaar. “Maar men splitst ons nu eenmaal graag op in kleine facties om ons beter te kunnen controleren”. In het op hypnotiserende synths dobberende ‘The Same’ klinkt het bijna radeloos: “People in the streets / Please / We are all the same” en “Somebody’s hearing voices / You’re going down”.

Die vrees voor orwelliaanse horror kronkelt onder het vel van deze songs en is très Radiohead, jazeker. Ze vaart wel bij Skinners mix van krautrock en afrobeat en Greenwoods Malinese gitaarriedeltjes die doen denken aan Atoms For Peace, dat andere nevenproject van Yorke. Nu vouwen de drie hun impressionante sound om tot postpunk (in ‘We Don’t Know What Tomorrow Brings’) dan weer strippen ze het boeltje tot er huiveringwekkende treurballades overblijven die ‘Speech Bubble’ en ‘Free In the Knowledge’ heten.

The Smile kerft diep en heeft lak aan regeltjes. Aan welke band doet ons dat nu toch weer dénken?

A Light For Attracting Attention verschijnt op 13/5 bij XL.