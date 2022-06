Radio 1-programma ‘Interne keuken’ houdt er na twaalf jaar mee op

Een dag nadat ‘De Madammen’ op Radio 2 hun afscheid aankondigden, doen Sven Speybrouck en Koen Fillet hetzelfde met hun ‘Interne Keuken’ op Radio 1. Het praatprogramma, waarin het duo telkens vier gasten uitnodigt voor gesprekken over geschiedenis, wetenschap en cultuur, was twaalf jaar lang iedere zaterdagmiddag te horen op Radio 1.

“We vinden het jammer, maar het is zo gelopen en beslist”, vertelt Speybroeck aan het begin van de allerlaatste uitzending. “Een dertiende seizoen maken, zou het lot tarten zijn”, voegt Koen Fillet met een kwinkslag toe. “We hebben het alleszins met veel plezier gemaakt.” Dat beaamt Speybrouck. “Mensen zeggen: ‘jullie hebben de leukste job ter wereld’ en dat is ook zo. Tot vandaag dan. (lachje)”

In 2014 werd het programma bekroond met een ‘Gulden Boek’, dat is een bijzondere onderscheiding van Boek.be voor een persoon of instantie die speciale verdiensten heeft verworven in verband met het boek of de verspreiding ervan. Wat de twee later gaan doen en welk programma het huidige na de zomer zal vervangen is nog niet duidelijk. Een hele reeks van de afleveringen zijn wel te herbeluisteren als podcast.