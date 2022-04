Radio 1-luisteraars zetten ‘Les Yeux de Ma Mère’ van Arno bovenaan Classics 1000

Sinds vrijdagochtend werd er massaal gestemd op de 20 nummers die na de eerste stemronde bovenaan de lijst stonden. Met ‘Les Yeux de Ma Mère’ heeft de luisteraar duidelijk een emotionele keuze gemaakt. Pink Floyds ‘Wish You Were Here’, dat vorig jaar voor het eerst ‘Stairway to Heaven’ van de troon stootte, moet nu al troonsafstand doen en strandt op plaats 2. ‘Martha’ van Tom Waits eindigt op plaats 3.

517 artiesten

Er staan maar liefst 517 verschillende artiesten in de Classics 1000. Net zoals vorig jaar zijn The Beatles de vaakst genoteerde uitvoerder met maar liefst 28 nummers. David Bowie heeft 19 noteringen, The Rolling Stones 15.

Bij de vrouwen is Nina Simone de winnaar. Zij staat met 7 nummers in de Radio 1 Classics 1000. Adele, Amy Winehouse, Kate Bush en Patti Smith staan er telkens 5 keer in. De best scorende Belg is Jacques Brel met 7 inzendingen. Hij is meteen ook de beste Franstalige artiest.