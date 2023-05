Rachel Cusk op bezoek bij Nobelprijswinnares Annie Ernaux: ‘Het komt zelden voor dat je iemand met zo’n kracht tegenkomt’

De Britse schrijfster Rachel Cusk wordt door Annie Ernaux bij haar thuis uitgenodigd in het Franse Cergy. Een uitgelezen moment om stil te staan bij Ernauxs markante verleden en wat haar werk zo grensverleggend maakt. En waarom juist zij op sociale media zo veel vrouwenhaat over zich heen krijgt.

Misschien met geen duidelijker motief dan de observatie van F. Scott Fitzgerald dat “Frankrijk in het bezit is van de twee enige dingen waar we naar neigen naarmate we ouder worden – intelligentie en goede manieren”, pakten we onze spullen in op een van de laatste duistere dagen van een december en besloten we naar Parijs te verhuizen.

Het was aangenaam, zo had ik vaak horen vertellen, om als schrijver ergens te leven waar lezen en schrijven veel respect genieten. En het klopte dat dat – althans in Parijs – semipublieke activiteiten waren: in elk park, in elk café, op de metro en op banken langs de Seine hielden mensen zich openlijk bezig met wat voor mij altijd de intiemste en eenzame bezigheden waren geweest. Boekwinkels hielden stand tussen de andere vitrines, en de verafgoding van levende en dode Franse schrijvers bleek overal uit straatnamen en standbeelden en reclameborden voor nieuwe romans. Ik hoorde op de radio een astronaut hardop passages van Marguerite Duras voor een publiek beneden op aarde lezen vanuit zijn ruimtestation.

Toen, in oktober vorig jaar, won Annie Ernaux de Nobelprijs voor de Literatuur, als eerste Franse vrouw ooit. We woonden toen bijna twee jaar in Frankrijk, en in die bijwijlen chaotische tijd was Annie Ernaux voor mij uitgeroeid tot een verwarrende vastigheid. Tijdens die eerste maanden in Parijs, toen ik voor het eerst in mijn leven het gevoel had dat een boek liggend op de zetel lezen niet alleen toegestaan maar zelfs aangemoedigd werd, worstelde ik me met mijn onbeholpen Frans door de ene na de andere beknopte tekst: La place (De plek), Une femme (Een vrouw), Passion simple (Alleen maar hartstocht), L’occupation, Les années (De jaren). Het verhaal dat de boeken vertelden, streng werend wat niet meteen relevantie had, was dat van Annie Duchesne, enig kind in een Frans arbeidersgezin dat een café-épicerie uitbaatte in Yvetot, een gemeente in Normandië.

Annie doet het goed op school, ontstijgt het milieu waarin ze is opgegroeid en studeert voor leerkracht. Ze trouwt de eerste de beste man die zich aandient, verzeilt in een burgerlijk vagevuur als huisvrouw en moeder en ontsnapt aan die nieuwe gevangenis door boeken te schrijven – boeken die proberen de tijd stop te zetten door zo precies mogelijk de gebeurtenissen te bevragen en te reconstrueren die haar gebracht hebben bij het bestaan dat ze leidt.

Wie is ze, waar komt ze vandaan? Wie waren haar ouders en waarom leefden ze zoals ze leefden? Waarom gedroeg ze zich op een bepaalde manier toen ze zich van hen bevrijdde, en in welke mate is haar leven het gevolg van die daden? Heeft ze ooit nog maar een minuut bewust geleefd, of is de opdracht van het schrijven en reconstrueren een poging om bewustzijn te verlenen aan het blinde toeval?

Ondanks de verschillen – nationaliteit, generatie, sociale klasse, familiale situatie – tussen mijn leven en dat van Annie Ernaux, voelde ik tijdens het lezen een alsmaar diepere staat van herkenning over me komen. Maar wat ik leek te herkennen waren dingen die niemand normaal gezien toegeeft. Ernauxs oprechtheid had het effect dat ze een licht wierp op een diepgaand en onvermoed gebrek aan vrijheid bij de lezer. Hoe kon ze, middels het simpele verhaal van haar afkomst, zo beslist de vinger leggen op het tragische vermogen van de mens om zichzelf onvrij te maken? Het antwoord lag misschien wel besloten in haar vertrouwen in het schrijven als een sacrale en transcendente activiteit. Ze geloofde in het schrijven zoals sommige mensen geloven in religie, als een ruimte waar het zelf, de ziel, het recht heeft zich terug te trekken.

Wie ze als schrijver was, onderhield slechts één specifieke relatie met wie ze als vrouw was: ze bewoonden hetzelfde lichaam. En tot dat lichaam was ze beperkt, feitelijk en artistiek – tot zijn sociale en economische bestemming, tot zijn geslachtelijke limieten, tot zijn geografische en temporele locatie. Wat met en in dat lichaam was gebeurd, wat het vervolgens had doen gebeuren in de jaren van de geboorte tot het huidige tijdstip, vormde de reikwijdte en de omvang van haar materiaal.

Frankrijk is een land dat zichzelf beroept op zijn literaire cultuur, en dus bracht de Nobelprijs een uitbarsting van trots teweeg. Maar er waren ook verrassende giftige oprispingen. Hoe kon een vrouw die uitsluitend over zichzelf schreef de hoogste literaire prijs in de wacht slepen? ‘Madame Ovary’, zoals een conservatieve Franse criticus haar noemde, was het beste voorbeeld van de erosie van de literaire kunst teweeggebracht door vertellingen vol zelfmedelijden en marginalisering.

De intelligentie – zelfs het gezond verstand – van het Nobelprijscomité leek in twijfel te worden getrokken. Er werd me uitgelegd dat in Frankrijk de uiting van de minder tot de verbeelding sprekende aspecten van de vrouwelijke realiteit – het beklag van de bonne femme, van de huisvrouw – beschouwd worden als smaakloos.

En er leek ook sprake van jaloezie te zijn – op Ernauxs succes, haar jonge leespubliek en nu ook de grootste literaire eer – vanwege de mannelijke literaire oude garde.

Toch waren die verklaringen in mijn ogen niet nodig: de agressie bewees simpelweg dat de zenuw van de waarheid geraakt was.

Annie Ernaux, 8 of 9 jaar, met haar vader. Beeld privéarchief Annie Ernaux

Vanaf het begin van haar vijftigjarige carrière gaat van de compromisloze openhartigheid van Ernauxs stem een enorm schokkende kracht uit: het verscheurende portret van het moederschap en het burgerlijke gezinsleven in La femme gelée (De bevroren vrouw); de meesterlijke, genadeloze verhalen over het leven en de dood van haar ouders – en daardoor ook over het arme plattelands-Frankrijk – in La place en Une femme; haar analyse van de extreme onderwerping eigen aan seksuele relaties in Passion simple en L’occupation.

Al haar werken leidden tot wrevel of afwijzing vanwege diverse groepen op het sociale en politieke spectrum, gaande van het culturele patriarchaat tot feministen.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat de schok die een werk teweegbrengt een indicatie is van de waarheid die het werk blootlegt, en dat de schok meer zegt over de mensen die gechoqueerd zijn dan over de artistieke objectiviteit die hem veroorzaakt. Maar in het geval van Annie Ernaux lijkt de gebruikelijke heling door de tijd die mensen mettertijd met de waarheid verzoent, niet te hebben plaatsgevonden.

‘Deze zomer heb ik voor het eerst naar een pornografische film gekeken’, schrijft ze in het begin van Passion simple. En ze vervolgt: ‘Het verhaal was onbegrijpelijk; het was onmogelijk de acties of bewegingen te voorspellen. Een man stapte op een vrouw toe. Er was een close-up van de genitaliën van de vrouw, duidelijk zichtbaar waren op het oplichtende scherm, en daarna van de penis van de man, in volle erectie, die in de vagina van de vrouw glijdt. Dat komen en gaan van de twee geslachtsorganen werd lange tijd vanuit verschillende hoeken getoond… Zonder twijfel raak je gewoon aan dat zicht; maar de eerste keer is het schokkend. Eeuwen en eeuwen, honderden generaties zijn gepasseerd en pas nu kun je dit zien – de penis van een man en de vagina van een vrouw die samenkomen – vroeger zou je er dood aan gaan, nu kijk je er even probleemloos naar als naar een handdruk. Het idee overviel me dat ook schrijven zich daarop moet richten – de indruk die je krijgt bij geslachtsgemeenschap, het gevoel van spanning en ontzag, een opschorting van moreel oordeel.’

De boeken van Annie Ernaux een voor een lezen was als kijken hoe een gebouw wordt opgetrokken – hoe het uit de natte aarde oprijst en steen voor steen gestalte krijgt. De aangrijpende schoonheid en de beknoptheid van die boeken en hun ogenschijnlijke eenvoud maskeerden enigszins de zware prijs van hun oprechtheid. Nooit eerder had ik de vermeende vrijheid – het narcisme, zoals we het nu graag noemen – van het zelfonderzoek zo uitgestald gezien in al zijn brutaliteit. Ernaux tastte naar de diepten van het isolement en het verlies, waarnaar ze moest afdalen om terug te grijpen naar de originele realiteit van haar zijn. Haar kunst heeft niets te maken met een ophemelen van de persoonlijke ervaring; integendeel, het is bijna zelfaanranding. Wat Annie Ernaux begreep als vrouwelijk kind van de plattelandsarbeidersklasse, was dat haar zelf haar enige authentieke bezit in de wereld was, en vandaar ook de enige basis voor de legitimiteit van haar kunst.

Liggend op de zetel raakte ik stilletjes ingemetseld in de tastbare realiteit van dat gebouw en zijn feitelijkheden. Het meisje Annie groeit op in een door ellende en bedrijvigheid gekenmerkt milieu. Ze is een enig kind; een oudere zus is op 6-jarige leeftijd gestorven aan difterie. Haar vader baat het café uit, haar moeder beheert de winkel. De twee ruimten zijn verbonden met een gang die dienstdoet als keuken. Er is geen badkamer, alleen een toilet voor zowel de klanten als het gezin op de koer.

In de loop van de tijd vormt haar realiteit zich rond bepaalde fundamenten. Haar moeder en vader in de eerste plaats, en het benepen doolhof van het café en de winkel en de bescheiden woonruimte erboven – een wereld zonder intimiteit of mogelijkheden om alleen te zijn, waarin de observeerder even hard in het zicht loopt als de geobserveerde. Maar evengoed rond haar eigen ontluikende uitzonderlijkheid, die haar ouders al snel met een mengeling van angst en trots bekijken.

Al vroeg doet ze het bijzonder goed op school. Het is duidelijk dat ze de wereld in zal trekken, maar welke wereld is dat, en op welke manier en met welk doel zal ze zich daar staande houden?

Hun maatschappelijke conservatisme en katholicisme – onwrikbare kenmerken van het provinciale arbeidsklasselandschap waarin ze gedijen – bieden geen ruimte om haar vrouwelijkheid en seksualiteit te verkennen. Was ze een normaal meisje geweest, dan was ze jong getrouwd, met haar maagdelijkheid intact. Gaan studeren hield zekere risico’s in, zoals het vooruitzicht nooit een man te vinden. Maar haar ouders, en vooral haar moeder, willen niet dat zij wordt zoals zij en economisch en maatschappelijk gevangenzit in een cyclus van werk om den brode.

Op school is ze zich al vlug bewust van haar inferioriteit, maar ‘thuis, op haar eigen terrein, heeft de kruideniersdochter – zoals ze in het dorp bekendstaat – alle rechten. Ze voorziet zich royaal van zakjes snoep en dozen koekjes, ligt in de vakantie tot de middag in haar bed te lezen, dekt nooit de tafel, poetst nooit haar schoenen. Ze leeft en gedraagt zich als een koningin.’ (Ik heb deze passage en andere die worden aangehaald in dit artikel vertaald uit het Frans.) Haar moeders enige verzetje is lezen, een gewoonte die Annie van haar overneemt.

Zowel gekoesterd als gekluisterd door haar ouders, uitkijkend naar haar eigen bevrijding van alles wat ze kent, probeert het meisje de hevige krachten van onwetendheid en verlangen in zichzelf te onderdrukken, het probleem dat ze schatplichtig is aan mensen die haar niets kunnen leren, het groeiende ongemak over haar afkomst en daartegenover het mysterie van hoe je op een andere manier kunt leven. Ze weet het niet, maar haar isolement – het enige tastbare resultaat van haar uitzonderlijkheid – is extreem.

Die uitzonderlijkheid is het grote thema en probleem van Annie Ernauxs oeuvre, de Ander met wie ze in boek na boek de strijd aangaat, wat bijwijlen de vorm van schuld of schaamte aanneemt, en bijwijlen net van een woeste en duizelingwekkende vrijheid.

De uitzonderlijkheid probeert zichzelf steevast te normaliseren door haar te conformeren, vaak aan dingen die rechtstreeks botsen met elkaar of elkaar tegenspreken. En dat conformeren leidt vroeg of laat tot opstandigheid. Ze zit vast en bevrijdt zichzelf, creëert en verwoest en overleeft, en leert door dat moeizame en vaak rampzalige traject de tegenovergestelde feiten van de interne en externe werkelijkheid. Het uitzonderlijke schuilt dus niet in intellectuele of fysieke of morele attributen. Het is de uitzonderlijkheid van de kunstenaar, van de persoon die leeft om het verhaal te vertellen.

In 1958, op 18-jarige leeftijd, krijgt ze de kans om een maand lang als monitor te werken op een zomerkamp voor kinderen in S, een dorp in het departement Orne. Door die eerste vrijheidservaring explodeert het onhoudbare kruitvat van haar identiteit. ‘De lijst van haar sociale onwetendheden zou oneindig zijn’, schrijft Ernaux over zichzelf in Mémoire de fille (Meisjesherinneringen). ‘Ze weet niet hoe ze een telefoon moet gebruiken, heeft nog nooit een douche of een bad genomen. Ze heeft nooit een ander milieu dan het hare ervaren.’

In de middenklassenwereld van het zomerkamp is ze om beurten tactloos en uitzinnig, gespeend van manieren, smaak, charme en savoir-faire – ze is, kortom, onaanvaardbaar. Ze schrikt zowel haar leeftijdgenoten als haar superieuren af, verwerft zich een reputatie van seksuele beschikbaarheid en ontbeert zelfs het onderscheidingsvermogen om te herkennen wat er gebeurde. Toch beseft ze dat ze voor deze mensen compleet ‘vergeetbaar’ is.

Annie Ernaux. Cusk: 'Soms had ik tijdens het lezen de vreemde gewaarwording dat deze 82-jarige prijswinnaar niet ouder maar jonger dan ik was – dat haar stem me toesprak vanuit een toekomst waarin de mogelijkheden voor vrouwelijke expressie vranker waren, ernstiger, meer vrijgevochten.' Beeld Sophie Bassouls

‘Ook ik wilde dat meisje vergeten’, schrijft Ernaux. ‘Haar waarachtig vergeten, en dus niet het verlangen voelen over haar te schrijven. Nooit meer denken dat ik over haar zou moeten schrijven, haar verlangen, haar dwaasheid, haar domheid en haar trots. (…) Toch waren er altijd frases in mijn dagboek, allusies op ‘het meisje uit S’, ‘het meisje uit ‘58’. ‘58’ staat al twintig jaar bij mijn projecten voor boeken. Het is altijd de ontbrekende tekst. Altijd uitgesteld. Het niet-kwantificeerbare gat.’

Tijdens die weken op het zomerkamp geeft ze zonder het goed te beseffen stilletjes haar academische ambities op. Ze stelt haar verwachtingen bij. In plaats van naar een prestigieuze universiteit te gaan zal ze een opleiding tot leerkracht lager onderwijs volgen. De weken op het zomerkamp, waarvan zij toen dacht dat ze een opstap naar de toekomst zouden zijn, waren in feite een kantelpunt terug naar het verleden. Ze zou betekenis moeten geven aan elk moment uit dat verleden, persoonlijk én artistiek. Wat ze geacht was te ontvluchten zou, in een heel andere vorm, haar lotsbestemming worden.

Soms had ik tijdens het lezen de vreemde gewaarwording dat deze 82-jarige prijswinnaar niet ouder maar jonger dan ik was – dat haar stem me toesprak vanuit een toekomst waarin de mogelijkheden voor vrouwelijke expressie vranker waren, ernstiger, meer vrijgevochten. Ik voelde me als het ware chagrijnig vanwege mijn eigen gecompromitteerde vrouwelijkheid in het licht van een meer ontwikkelde toekomst. Hoe was ze erin geslaagd zo gedurfd, zo openhartig, zo autonoom te zijn – zo vrij?

Misschien was het antwoord wel schaamte: wat Ernaux al meteen begrepen lijkt te hebben is dat schaamte de keerzijde van waarheid is. Ze gebruikt het als een landkaart; de aanwezigheid van schaamte op diverse momenten in haar verleden leidt haar onveranderlijk tot de versluiering van het zelf dat erachter schuilt. Daarnaast heeft schaamte een uitstekend geheugen, ‘gedetailleerder, meer onuitwisbaar dan andere dingen. De herinnering… is het bijzondere geschenk van de schaamte.’

Het was misschien schaamte over haar afkomst die uitmondde in La place (De plek), het boek dat haar een plek verzekerde in de Franse literaire cultuur. Haar stem, die zo anders dan alle andere klonk, vertelde het verhaal van een Frankrijk dat meestal spaarzaam was met zelfexpressie. Sober, methodisch, genadeloos, schokkend – ‘klinisch’ was het woord dat het Nobelprijscomité gebruikte − maar tegelijk compromisloos vrij.

Dit was dus dat buitenbeentje van de café-épicerie uit Yvetot, de stem met de onverwoestbare interne kracht die toch geen conventionele wetten erkende, die zo goed in staat was tot lijden, maar daar ook lessen uit trok, die ontsnapt was aan de bourgeois conditionering van de persoonlijkheid en dus altijd sterker was in de confrontatie met tegenspoed.

Onontkoombare waarheid

Ik wilde aan mijn Frans werken. Kort nadat ik in Parijs was aangekomen, werd ik in contact gebracht met een schrijver die haar Engels wilde verbeteren. We kwamen wekelijks bijeen voor gesprekssessies, waarbij we halverwege van taal veranderden, zoals een voetbalteam dat na de rust naar de andere kant speelt. De schrijver was Delphine de Vigan, een romancier van ongeveer mijn leeftijd, en net zoals ik moeder van twee volwassen kinderen die niet langer samen is met hun vader.

In het begin waren we wat bedeesd. De verlegenheid leek voort te komen uit de praktische ingesteldheid die we deelden. In de middag de tijd nemen om gewoon met elkaar te praten was een luxe waar we geen van beiden recht op leken te hebben. We waren allebei kostwinners die een huishouden bestierden. Allebei hadden we jarenlang geschreven rondom de onderbrekingen en verplichtingen van het moederschap. Allebei hadden we er moeite mee onszelf te beschouwen als kunstenaar. Toch hadden we allebei, ondanks of misschien wel vanwege de moeilijke omstandigheden waarin we schreven, gekozen voor de risicovolle weg van het zelfonderzoek, om door te dringen tot een op de een of andere manier onontkoombare waarheid, de waarheid van wie we zijn in de wereld en waarom.

De eerste roman van Delphine de Vigan, Jours sans faim (Dagen zonder honger), ging over haar anorexia als jonge vrouw, maar in de romans die daarop volgden was ze vastberaden weggebleven van autobiografisch materiaal, waardoor die eerste beknopte en gekwelde tekst bleef hangen als een onbeantwoorde vraag. Wat had haar ertoe gedreven – wat drijft iemand ertoe – zichzelf bijna totterdood uit te hongeren op het moment zelf waarop ze op zichzelf begon te staan? Die specifiek vrouwelijke vorm van zelfpijniging leek iets af te bakenen, een corresponderende schaduw of een stilte met een centrale plaats in het domein van de zelfexpressie.

Ook ik had in bepaalde opzichten het risico gevoeld fundamenteel afgescheiden te raken van mijn eigen materiaal, toen mijn biologisch leven als vrouw omstandigheden en ervaringen met zich mee begon te brengen die niet pasten en ontoelaatbaar waren bij het schrijven van fictie. Hoe moest ik iets benaderen als thema waarvan de vernietigende kracht zo groot was dat het de daad zelf van de representatie bedreigde? Schrijven over het moederschap bijvoorbeeld – objectief onderzoek en afstand hanteren voor de biologische invasie van het zelf – leek niet alleen een praktische maar ook een intellectuele onmogelijkheid. Om te slagen als kunstenaar – zo leek het wel – moest het ongemak, en dus ook de realiteit van de vrouwelijkheid zorgvuldig gemaskeerd worden.

‘Mijn moeder was blauw, bleek as-blauw, de handen op een vreemde manier donkerder dan haar gezicht, toen ik haar die januariochtend aantrof in haar huis.’ Zo begint De Vigans meeslepende persoonlijke relaas Rien ne s’oppose à la nuit (Niets weerstaat de nacht) uit 2011. ‘De handen als door inkt bevlekt, in de plooien van de knokels. Ze was een paar dagen dood. Ik weet niet hoeveel seconden of zelfs minuten het geduurd heeft om dat te begrijpen, ondanks het bewijs voor me – lange tijd, ongemakkelijk en koortsig, tot een kreet aan mijn longen ontsnapte. Zelfs vandaag, meer dan twee jaar later, blijft dat een mysterie voor me: welk mechanisme maakte dat mijn brein zich kon afsluiten van het zicht van het lijk van mijn moeder, en vooral nog van de stank, waarom kostte het zo veel tijd om de informatie te aanvaarden die voor me lag? Het was niet de enige vraag waarmee haar dood me opzadelde.’

Met dat boek markeerde De Vigan op spectaculaire wijze het einde van haar zelfannexatie, of eerder nog het punt waarop de interne druk van de waarheid zijn inhoud naar buiten stuwde. De zelfdoding van haar moeder was een soort weigering of afbraak van het vrouwelijke narratief. Om dat te begrijpen moest elk aspect van De Vigans realiteit ontmanteld worden: het hele pantser van het zelf, van persoonlijk en onpersoonlijk verleden, van herinnering en feit en mythe, van het collectieve leven en de individuele werkelijkheid, en bovenal van het schrijven – de vertelling – en zijn verhouding tot het zijn.

Het boek is niet zozeer een reconstructie van het leven van haar moeder, maar een verzamelen van bewijs, waardoor het eigene en het subjectieve openbaar en controleerbaar gemaakt worden. Ze moest er haar ruimere familie aan een nauwgezet onderzoek voor onderwerpen – een ontzagwekkende en traditionele Franse clan van tantes en ooms en grootouders – en daardoor ook de familiecultuur op zich.

Ernaux in 1992. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Het boek dat eruit voortkwam, is een studie van de ‘werkelijkheid’ waarin een kind geboren wordt, een domein dat getiranniseerd wordt door gezagsstructuren en maatschappelijke codes waarin het persoonlijke een fatale band aangaat met het geautoriseerde en gemeenschappelijke om een ‘theater van bloedverwantschappen’ te vormen.

‘Schrijven over je familie’, schrijft De Vigan, ‘is zonder twijfel de beste manier om er ruzie mee te krijgen.’ Haar hele vertelling lang is ze doodsbenauwd en gekweld door de kracht van de onthulling, als een kind dat een dodelijk wapen overhandigd krijgt.

Ze onthult bijvoorbeeld dat haar moeder beweerde als tiener verkracht te zijn door haar eigen vader, een beschuldiging die haar moeder op 32-jarige leeftijd ook opschreef, waarna ze de tekst naar elk familielid stuurde. Niemand had het er ooit over: het leven ging zijn normale gangetje, de familie kwam regelmatig samen op zondag voor een lunch in het landhuis van de grootouders.

Halverwege het boek, helemaal opgenaaid vanwege de geheimen die ze prijsgeeft, vertelt De Vigan over een droom waarin mensen die al lang dood zijn bij elkaar komen. ‘Iedereen is er, niets is veranderd: de porseleinen borden tegen de muur, de presenteermandjes her en der rond de tafel, de geur van lamsgebraad die in de lucht hangt.’ Terwijl het eten geserveerd wordt, valt er plotseling een stilte, en haar dode grootmoeder wendt zich tot haar, ‘met die zorgelijke en teleurgestelde gelaatsuitdrukking die haar blik soms verandert, zonder vijandigheid. ‘Het is niet fijn wat je doet, schatje’, zegt ze. ‘Het is niet fijn.’’

Niets weerstaat de nacht werd in Frankrijk bijzonder gunstig onthaald, verkocht miljoenen exemplaren en won tal van prijzen. In dit literatuurminnende land werd Delphine de Vigan een bescheiden soort rockster. Toch was het boek er in zekere zin op gericht de fundamenten van die cultuur en het verhaal dat die over zichzelf vertelde ter discussie te stellen of te ondermijnen.

Wat De Vigan – en de hevige reactie van het publiek – onder meer aantoonde, was de persoonlijke prijs die een leven in dit verheven, mooie en patriarchale land van mensen vergt.

Haar boek is een verhaal van een meisje, over haar eigen kindertijd maar ook die van haar moeder. Toch vindt ze dat er geen sjabloon voor bestaat. De pijn van haar moeder ‘maakte deel uit van onze kindertijd, en later van ons leven als volwassene’, schrijft ze. ‘Haar pijn heeft zonder twijfel ons – mij en mijn zus – gevormd. Maar elke poging tot verklaring is gedoemd tot mislukken. Ik moet het bij het schrijven dus stellen met losse eindjes, fragmenten en hypotheses.’

Nationale fierheid

Nadat Annie Ernaux de Nobelprijs had gewonnen, kreeg ik een telefoontje. Ik werd uitgenodigd in La Grande Librairie om over haar oeuvre te praten. La Grande Librairie, een wekelijks televisieprogramma van negentig minuten over boeken, was me vaak voorgehouden als een toonbeeld van de uitzonderlijke relatie die Frankrijk onderhoudt met de literaire cultuur. Eén keer per week gaat het land zitten voor gesprekken en debatten met de schrijvers van het moment. Het prestige en de verkoopcijfers van die schrijvers gaan er aanzienlijk op vooruit als ze aanschuiven in La Grande Librairie – een uitnodiging is een van de vurigst verlangde accolades voor de hedendaagse Franse schrijver. Het was ongebruikelijk, werd me verteld, dat een buitenlandse of niet-Franstalige auteur werd uitgenodigd; en de inzet van een tolk zou de dingen te veel vertragen.

Ik legde aan de telefoon uit dat mijn Frans niet goed genoeg was om een uitnodiging te aanvaarden. Er viel een stilte aan de andere kant – het was duidelijk dat je zo’n aanbod niet afwees, het was gewoonweg onmogelijk. Maar wat onmogelijk was, legde ik uit, was dat ik Frans zou spreken op de nationale televisie als ik nog altijd in staat was elementaire fouten te maken bij het kopen van een baguette in een boulangerie.

Er werd me uitgelegd dat ik niet alleen zou aanvaarden, maar dat ik het ook heel goed zou doen. Er was een speciale uitzending voorbereid voor Annie Ernaux; de auteur zou zelf aanwezig zijn. Mijn aanwezigheid zou een leuke verrassing voor haar zijn, en bovendien hadden ze nood aan iemand die het geheel een internationaal perspectief kon geven.

De bijna-hysterische nationale fierheid die je zou verwachten bij een Nobelprijsonderscheiding leek gepaard te gaan met een mate van gêne. Het gevoel heerste dat Annie Ernaux niet genoeg naar waarde was geschat in haar eigen land. Ondanks de eerbied voor literatuur die Fransen aan de dag leggen, waren er niet-Franse ogen aan te pas gekomen om haar echte waarde aan te tonen. De Angelsaksische wereld, bijvoorbeeld, was al langer overtuigd van haar belang. Het leek wel dat ik als getuige van die betwistbare opvatting uitgenodigd werd voor de speciale uitzending van La Grande Librairie.

Ik vroeg Delphine de Vigan om raad, maar ook zij leek deelgenoot te zijn van die andere realiteit waarin ik in het Frans literaire kwesties kon bespreken voor een miljoen toeschouwers. Je gaat dat goed doen, zei ze. Ze wilde wel helpen met oefenen.

Achteraf praatten we over het schrijven, over de leegte en de angst waarmee we allemaal weleens geconfronteerd worden bij het vooruitzicht een nieuw boek te moeten schrijven, als ware het een verschrikkelijke plicht. Zouden we beiden nog schrijven als we geld genoeg hadden om het niet te doen?

Ik had het gevoel dat het voor ons beiden die koppeling van schrijven en praktische zaken – die al jaren een zekere legitimiteit gaf aan een ogenschijnlijk onpraktische activiteit – was die het nu moeilijker maakte ons vak uit te oefenen. Ik wist zeker dat we het allebei heerlijk vonden ons werk te doen, maar we waren het inmiddels gewoon het meer te zien als een job dan als een kunstvorm.

Na het enorme succes van Niets weerstaat de nacht schreef Delphine de Vigan de slimme, duistere semi-autobiografie D’après une histoire vraie (Het ware verhaal van haar en mij), waarin de opsplitsing van zichzelf, door eerst een boek over haar moeder te schrijven en vervolgens de buitengewone roem die daar het gevolg van was, belichaamd wordt door een vrouw die ze op een feestje leert kennen, en die haar leven binnendringt en bijna verwoest.

Terwijl ze het boek schreef, voelde ze zich bijzonder onzeker en bang, alsof er een kwaadaardige dwerg op haar schouder zat die wreed lachte om elke zin die ze op papier zette. Ze geloofde niet in het boek en had het bijna niet uitgegeven. Uiteindelijk was het een enorm succes en won ze er de prestigieuze Prix Renaudot mee, alsook de Prix Goncourt des Lycéens.

Die angst om te schrijven, die misschien niet zozeer een vrees is om het slecht te doen, maar een diep en halfbewust geloof dat schrijven maatschappelijk en moreel fout is, leek me het exacte tegenovergestelde van Annie Ernauxs professionele objectiviteit. ‘Het is de afwezigheid van een idee van wat je doormaakt op het moment dat je het doormaakt die de mogelijkheden van het schrijven vermenigvuldigt’, schrijft Ernaux in Meisjesherinneringen. ‘De golf verkennen tussen de schrikbarende realiteit van wat er gebeurt, op het moment dat het gebeurt, en de bevreemdende onrealiteit, jaren later, van wat er gebeurde.’

Op de set van La Grande Librairie, te midden van de camera’s en de kabels en de verblindende spots, terwijl een sfeer van aangehouden nerveuze drukte alles een elektrische lading leek te geven, zat Annie Ernaux samen met de andere deelnemers op een comfortabele sofa – klein en stil en beheerst, als een standbeeld dat gezond verstand verbeeldde. Hij was door de ogen van dat gezond verstand, en niet door die van zoveel miljoen Fransen, dat ik beoordeeld wenste te worden.

Het gesprek kwam op me over als een bal die heel snel van de ene deelnemer naar de andere werd geworpen. Ik begreep heel weinig van wat er gezegd werd. Mijn strategie bestond erin een paar passe-partoutzinnen van buiten te leren, die ik te berde bracht telkens als de richting van de ogen van de anderen aangaf dat de bal naar mij werd geworpen. Daarna kon ik zowat flauwvallen. Maar de producers en de presentator feliciteerden me. Zie je wel?, zeiden ze. We hebben toch gezegd dat je het goed zou doen?

Er was een bescheiden receptie voor ons beneden, en het verbaasde me Ernaux, trots en elegant, in haar eentje te zien staan. Het leek wel alsof ze haar eenzaamheid en haar apartigheid overal mee naartoe nam. Ik stapte op haar toe en zei gedag, en zij nam mijn hand en aaide die. Zij had zachte en warme handen. Haar ogen waren als zoeklichten. We stonden daar, onze handen in elkaar. Ik zou heel blij zijn, zei ze na een poosje, als iedereen over een week vergeten is dat dit gebeurd is.

Seksuele aandacht

Een paar weken later reden Delphine de Vigan en ik naar Cergy, waar Ernaux woont. Het is de voorstad die ze beschrijft in Les années (De jaren) uit 2008, de roman die eindelijk haar reputatie buiten Frankrijk vestigde.

De jaren is een langer en ambitieuzer boek dan zijn voorgangers. De vertrouwde gegevens over Ernauxs leven zijn aanwezig, maar deze keer worden ze breder ingebed in de context van de maatschappelijke geschiedenis, politieke en culturele gebeurtenissen, en bovenal de infiltratie van het kapitalisme in elk onderdeel van ons leven in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Voor het eerst ziet Ernaux zichzelf niet als een anomalie uit Yvetot, maar als deel van de golf van de geschiedenis, een geslachtelijk organisme dat vorm krijgt en aangedreven wordt door zichtbare en onzichtbare krachten, die in de manier waarop ze inwerken op het individuele bewustzijn en de lotsbestemming veel krachtiger en fundamenteler zijn dan de mythe van de zelfbeschikking en de persoonlijke ontwikkeling lijkt toe te staan.

De Oise, de rivier die je ziet stromen van een hoogte achter Ernauxs huis, meandert glinsterend tussen de naakte bomen door de vallei beneden. Het is een recht, somber huis in een grote, hellende tuin, en het ruime, ongehinderde zicht op de rivier is verbluffend.

Langs de lanen en doodlopende straten die we passeerden stonden dicht op elkaar gepakte huizen, hun territorium afgezet met muren en heggen en veiligheidshekken die het vrije zicht afblokten en geen ruimte leeg lieten.

Ernauxs uitgestrekte borstelige gazon en de flankerende bomen, met daarachter het weidse zicht op de hemel en de vallei, lijken niet zozeer de vrucht van privilege, maar meer van artistieke en morele consistentie. Ze woont al veertig jaar in dit huis, terwijl de wereld alle ruimte rondom ingevuld heeft.

Terwijl we voor haar voordeur staan, daagt het me dat we ons op een van haar literaire plekken bevinden, het huis dat het decor vormde voor de vrouw die ze werd, kreunend onder de verdrukking en het verlangen en haar onvermoeibare gave voor de waarheid.

Beeld BELGAIMAGE

‘Sinds september vorig jaar heb ik niets anders gedaan dan wachten op een man’, schrijft ze in Passion simple (Alleen maar hartstocht), een verhaal over haar affaire met een getrouwde Oost-Europese diplomaat. ‘Dat hij belde of naar me toe zou komen… Ik had geen andere toekomst dan het telefoontje dat onze volgende afspraak zou vastleggen. Ik probeerde het huis zo weinig mogelijk te verlaten, alleen voor professionele aangelegenheden… constant bevreesd dat hij tijdens mijn afwezigheid zou bellen. Ik probeerde ook de stofzuiger en de haardroger niet te gebruiken, want dan zou ik het geluid van de telefoon niet horen. Elke keer als hij rinkelde, werd ik verteerd door hoop, die meestal niet langer duren dan de tijd die nodig was om traag de hoorn op te tillen en hallo te zeggen. Als ik eenmaal besefte dat hij het niet was, voelde ik me zo totaal afgewezen dat ik walging voelde voor de persoon die zich aan de andere kant bevond.’

Ernaux werd breed bejubeld door haar feministische lezers voor haar portrettering van de vrouwelijke afhankelijkheid van mannelijke seksuele aandacht. Haar klinische blik, die zo veel duidelijk maakt als hij oplicht wat je bereid bent te zien, wordt veel ongemakkelijker als hij wat dichter bij huis ligt in het vizier neemt.

Dezelfde lezers voelden zich misschien ook gedwongen haar te complimenteren voor Le jeune homme (De jongeman), over haar relatie als vrouw van achter in de 50 met een man die dertig jaar jonger was. Ze beschrijft hoe ze op uitjes op publieke plaatsen geconfronteerd werd ‘met zwaar afkeurende blikken van mensen rondom ons. Blikken die me verre van schaamte te geven versterken in mijn vastberadenheid om mijn liaison met een man ‘die mijn zoon zou kunnen zijn’ niet geheim te houden, terwijl elke man van in de 50 gezien mag worden met een meisje dat duidelijk niet zijn dochter is, zonder de minste afkeuring op te wekken.’

Ze deed de deur open en straalde gastvrijheid uit. In huis brandde een koud en helder licht. Het was opgeruimd en netjes, bescheiden en smaakvol ingericht met antiek. Toch was er duidelijk weinig aan veranderd: de kleine, eenvoudige keuken waar ze koffie voor ons zette, was een keuken van veertig jaar geleden.

Toch leek haar huis een dubbele verwezenlijking uit te drukken: haar opgang sinds de café-épicerie van weleer enerzijds, en haar stoïcijnse weerstand tegen de verleiding om de feiten die haar omringen te vervalsen of te verfraaien anderzijds.

We zaten aan de tafel in de zonnige eetkamer. Ze praatte over de aanstaande Nobelprijsceremonie, waarvoor ze naar Stockholm moest reizen. Ze maakte zich vooral zorgen over de lange trap die ze af moest. Ze was 82, en was bang dat ze zou vallen. We vroegen of iemand haar niet naar beneden kon begeleiden, en ze keek onmiddellijk verrast op. Later besefte ik dat die goedbedoelde suggestie nogal tactloos overkwam. Haar autonomie, haar compromisloze onafhankelijkheid van alles en iedereen was precies de reden waarom ze naar Stockholm ging.

Toen we het hadden over haar leeftijd en het handvol jaren dat volgens haar nog in het verschiet ligt, lichtte haar gelaat op, en werd ik getroffen door de levendigheid van dit wezen en door haar heldere, onderzoekende geest. De vraag, zei ze, is hoe te leven als het leven welhaast voorbij is. Wat kan het leven in die context betekenen?

Een paar maanden eerder hadden zij en haar zoon David een documentaire gemaakt, Les années Super 8, een montage van filmpjes van het gezinsleven gemaakt door haar toenmalige man Philippe tussen 1972 en 1981. De beelden, zo overduidelijk gedateerd, plaatsten het verleden in een lang en bijna ondraaglijk perspectief.

Pratend over de film, en over de helderheid waarmee die haar voormalige zelf als jonge vrouw en moeder opnieuw oproept, moest ze denken aan het geheime leven dat de beelden niet tonen: de vastberadenheid, te midden van het puin en de beslommeringen van het conventionele gezinsleven, om haar innerlijke leven al schrijvend vast te leggen.

Ze schreef haar eerste roman, Les armoires vides (Lege kasten), in het geheim en stuurde het manuscript naar een uitgever in Parijs, met opgave van alleen het adres van de school waar ze toen lesgaf. Ze sloot zelfs geen begeleidende brief in.

In de weken daarop woog het initiatief zwaar op haar. Na al die jaren weet ze alle datums nog uit het hoofd: het versturen van het pakketje, de diverse fasen van het wachten – koortsige verwachtingen, gevolgd door twijfel, gevolgd door het begin van berusting – en uiteindelijk de bevestigende brief.

Toen het bericht binnenviel, besefte ze dat dit geen heimelijk contract met de wereld kon zijn – van nieuws dat uit de huiselijke beslotenheid naar buiten werd gesmokkeld in een envelop – de mensen die haar kenden, vooral haar man en haar moeder, zouden het ook lezen. Ze was bang voor de reactie van haar man op haar verraad ten opzichte van het gedeelde leven. Toch was de reactie van haar moeder op het boek de enige waar ze belang aan hechtte.

Haar moeder was bij haar komen inwonen na de dood van haar vader. Ze nam het boek mee naar haar slaapkamer en sloot de deur. Ernaux herinnert zich dat ze tijdens de avond een paar keer naar die deur ging en licht zag branden door de kier eronder.

’s Ochtends zat haar moeder aan het ontbijt en zei ze geen woord over wat ze gelezen had, een stilzwijgen dat aangaf dat ze de situatie aanvaardde.

Het is buitengewoon dat deze taaie en nederige vrouw, die geleefd had onder de strengste beperkingen van een realiteit waarin breken met de maatschappelijke codes rampzalige gevolgen kon hebben, instemde met de acties van een dochter die publiekelijk het bourgeoisfineer van het gezinsleven afschraapte.

Ernaux zegt dat haar moeder trots was op haar dochter omdat ze erin geslaagd was beslag te leggen op de onverhoopte bestanddelen van een conventioneel middenklassenbestaan. Maar nog trotser was ze op haar schrijven. In het verleden had ze Ernauxs dagboeken en notitieschriften nog opgebrand, ongetwijfeld uit angst voor wat de inhoud betekende voor de toekomst van haar dochter. Maar toen een uitgever het manuscript aanvaardde, erkende ze de waarachtigheid.

In de heldere, bedaarde stilte van Ernauxs eetkamer werd ik getroffen door de kracht en de betekenis van dit verhaal, de kracht die de aanvaarding van een moeder een vrouwelijke kunstenaar kan meegeven, haar wapent tegen de hele wereld.

Na een uurtje of zo vertrokken we weer. In de auto op weg naar huis spraken De Vigan en ik over het tastbare en krachtige aura dat uitgaat van Ernaux en haar huis, een aura van onverwoestbare en stralende autonomie. Het komt zelden voor, waren we het eens, dat je iemand met zo’n kracht tegenkomt.

Annie Ernaux in haar huis in Cergy-Pontoise. Beeld NYT

De Vigan vroeg zich af of al die jaren waarin haar boeken en haar persona onder vuur lagen – te beginnen, in mijn geest, met de minachting van haar man, die zich, anders dan haar moeder, wel vernederd voelde – haar gesterkt hebben. Ik was het daar niet mee eens: volgens mij was het de vrucht van de liefde. Van het begin geloofden haar ouders heftig, hartstochtelijk, in haar als het belangrijkste ding in de wereld. Het feit dat ze eigenaar waren van een hoekwinkel op het platteland maakte niets uit.

Het is iets wat geen van ons beiden had, zei ik, die onvoorwaardelijke gave van de liefde, de moederliefde die zo ver reikt dat ze het verraad genaamd schrijven vergeeft. Haar eigen moeder, zei De Vigan, deed haar best om haar te steunen, maar voelde zich ook gekwetst en gegeneerd door de portrettering van de moeder in Dagen zonder honger.

Het is, wierp ik op, de reden waarom we allebei moeite hebben om de versplintering van creatieve energie rondom persoonlijke waarheid in toom te houden, die elementaire angst voor afkeuring, afwijzing, verlating – de grootmoeder die zegt dat wat we doen niet erg fijn is.

Kat en muis

Ik had gehoord dat het venijn gericht op Annie Ernaux op sociale media na haar Nobelprijs zo uit de hand liep dat het het onderwerp was van een commentaarstuk in L’Obs, een Frans nieuwsweekblad. Toen ik De Vigan daarna weer tegenkwam, was ze overstuur en verontwaardigd – waar kwam die haat vandaan?

Ze gaf toe dat ze wat laat was met het herkennen van de groeiende misogynie in onze wereld – ze behoort zoals ik tot een generatie die is opgegroeid met het geloof dat het feminisme zowat gerealiseerd was, dat de concepten van maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid even onontkoombaar waren als de evolutie van de wetenschap en de technologie.

Maar als we in deze tijd nieuwe manieren gevonden lijken te hebben om te haten, dan is het geloof in de illusie van vooruitgang misschien wel de oorzaak. Misogynie, het oudste van alle haatgevoelens, speelt van de ene op de andere generatie kat en muis met die illusie, in die mate dat de ervaring van misogynie, zowel privé als publiekelijk, bijna een soort subjectief gevoel is geworden.

Als het moeilijk blijft voor vrouwen om kunst over hun eigen leven te maken, dan is dat omdat de vrouwelijkheid nog altijd geen stabiele plek heeft in de cultuur.

Ernaux erkende de opgedrongen subjectiviteit van de vrouwelijke stem, en maakte die als het ware tot wapen. Haar mechanisme van de eerlijkheid is hoogst betrouwbaar – maar eerlijkheid wordt net als bepaalde andere talenten niet overgedragen van de ene generatie op de andere.

In de dagen die volgden, dacht ik vaak aan Annie Ernaux in Stockholm, die alleen de trap afdaalt. Haar lichaam − dat zowel haar omhulsel als haar onderwerp was, fragiel, sterfelijk fundament van haar imperium – dat voorwaarts stapt in de lege ruimte.