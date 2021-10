Quizvraag: in welke song hoor je 16 keer op een rij ‘fuck you’?

In 1992 leerde ‘Killing in the Name’ van Rage Against The Machine een hele generatie vloeken als een dragonder.

“Fuck you, I won’t do what you tell me!” schreeuwden warrige tieners in de herfst van 1992 naar hun verbouwereerde ouders en wiskundeleraars. In hun discman zat het titelloze debuut van Rage Against The Machine, een Californische funkrockband die het westerse kapitalisme vervloekte en na concerten aan het merchandisekraampje het ­marxisme probeerde te verpatsen.

“‘Fuck you, I won’t do what you tell me’ is een ­universeel sentiment”, aldus RATM-gitarist Tom Morello. “Voor mij haakt die zin in op wat de Afro-Amerikaanse abolitionist Frederick Douglass ooit zei over het moment waarop hij zich voor het eerst vrij voelde: niet toen hij voor het eerst letterlijk zijn ketens afwierp, maar toen zijn witte slavenmeester ‘ja’ zei en hij ‘nee’ antwoordde.”

Nochtans was ‘Killing in the Name’ in eerste instantie een instrumental waarmee de band zijn allereerste concerten startte. Morello bedacht de beroemde gitaarriff toen hij gitaarles gaf aan een muzikant uit zijn buurt en de ‘Drop D’-stemming ­uitprobeerde, waarbij je de zesde (lage) snaar een toon lager zet. Het vollere geluid leent zich ­uitstekend voor powerakkoorden. De funky riff van ‘Killing in the Name’ vloeide er ­meteen uit. Morello nam zijn ideetje op met een aftandse cassetterecorder en werkte het uit tot een hortend rockmonster, “een beetje zoals ‘Good Times Bad Times’ van Led Zeppelin”, vertelde hij in de Music Now-podcast van Rolling Stone.

Ku Klux Klan

Frontman Zach de la Rocha vond dat de ­pompende groove een tekst nodig had. Als kleinzoon van een Mexicaanse revolutionair hoefde hij niet lang naar inspiratie te zoeken. Bovendien schaafde RATM aan zijn liedjes in de periode waarin de zwarte Rodney King op brute wijze in elkaar geslagen werd door de LAPD, een gebeurtenis die de ­legendarische Los Angeles Riots baarde. Voor De la Rocha, die dweepte met de zwarte ­activist Malcolm X, was het de druppel die de emmer deed ­overlopen. In ‘Killing in the Name’ linkt hij het racistische politiegeweld aan de Ku Klux Klan en zijn brandende kruisbeelden.

‘Some of those that work forces / are the same that burn crosses’, snauwt hij. Verderop gaat het van ‘Those who died are justified / For wearing the badge / They’re the chosen whites’. Het was de ­zanger menens. “De VS hebben een van de wreedaardigste maatschappijen ter wereld”, vertelt hij in de docu Killing in thy Name, “Ze hebben de genocide van de native Americans op hun geweten. Ze ­maakten zich schuldig aan bezits­slavernij. Elk ­systeem dat enkel de rijkste klasse bedient terwijl de meerderheid van de mensen lijdt en zijn arbeid ten dienste moet stellen van dat systeem verdient het uitgedaagd te worden, in vraag te worden gesteld en omvergeworpen te worden.”

De versie van ‘Killing in the Name’ die de plaat haalde, kan met wat goede wil worden beschouwd als een opgekalefaterde liveversie, aangezien producer Garth Richardson een concert-PA de opnamestudio insleurde om de seismische razernij van RATM door het gebouw te laten daveren. Bizar genoeg was het een hoge pief van platenfirma Epic die erop stond ‘Killing in the Name’ als eerste single van het album uit te brengen. “Wacht even, begrijp ik dat goed?”, zo reconstrueerde Tom Morello het verhaal in Louder. “De plátenfirma eist dat we een liedje naar de radio sturen waarin je 16 keer ‘fuck you, I won’t do what you tell me?’ hoort, gevolgd door een ‘motherfucker!’? Verkocht!”