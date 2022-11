Quentin Tarantino neemt in ‘Cinema Speculation’ zijn rol als gekke filmprofessor ernstig genoeg

Op zijn tiende (en volgens hemzelf laatste) film is het nog even wachten, maar Quentin Tarantino zit niet stil. Na zijn romanversie van Once Upon a Time… In Hollywood heeft hij met Cinema Speculation een eerste non-fictieboek uit. Eentje waarin hij zich een bevlogen, gekke filmprofessor toont.

“Quentin, ik maak me meer zorgen als je naar het nieuws kijkt. Een film zal je geen kwaad doen.” Een van de onbezongen helden in de filmgeschiedenis is Connie McHugh, een alleenstaande moeder die, wars van parental guidelines, haar jonge zoon herhaaldelijk meetroonde naar de bioscoop. Die jongen heette Quentin Tarantino, groeide op tot een filmnerd en nadien tot de gevierde regisseur van films als Pulp Fiction, Kill Bill en Once Upon a Time… In Hollywood.

In het eerste hoofdstuk van zijn nieuwe boek Cinema Speculation beschrijft Tarantino hoe zijn moeder en haar vriend de jonge Quentin meenamen op hun cinema-dates, op voorwaarde dat hij zich volwassen gedroeg. “Ik wist dat dit adult time was”, schrijft Tarantino. “If I wanted to hang around during adult time, my little ass better be fucking cool.” Het had een citaat uit Pulp Fiction kunnen zijn: ook als hij geen films schrijft maar óver films schrijft, toont de cineast zijn talent om platte spreektaal te verheffen tot spitant proza.

Misschien stak hij dat op van de films die hij zag in de jaren 70, van zijn zevende tot zijn zeventiende. Kind en Gezin zou vast niet aanraden om je negenjarige mee te nemen naar een double bill van Deliverance, waarin een dikke man uit de stad anaal wordt verkracht door een hillbilly, en The Wild Bunch, Sam Peckinpahs ultragewelddadige western. Maar dat soort films lieten wel een diepe indruk na op de jonge Quentin, die zijn liefde ervoor bezong in de uit referenties opgetrokken films die hij zelf maakte, en in dit boek – na de romanversie van Once Upon a Time zijn eerste non-fictiewerk.

Tarantino’s eerste film, Reservoir Dogs, opende met een scène waarin hijzelf, met die typische snerende stem, uitlegde wat er achter Madonna’s ‘Like a Virgin’ schuilging (“It’s a metaphor for big dicks”). Op dezelfde manier – je hóórt ‘m bijna vertellen wanneer je Cinema Speculation leest – geeft hij interessante en vaak erg eigenzinnige analyses van films als Bullitt (1968), The Getaway (1972) en Rolling Thunder (1977).

Het zijn geen recensies, geen wetenschappelijke traktaten, maar persoonlijke bespiegelingen waarin hij zich vaak laat meeslepen door details die anderen vergeten: hij bezingt Andy Robinson, die seriemoordenaar Scorpio speelt in Dirty Harry, een stuk uitgebreider dan hoofdrolspeler en superster Clint Eastwood.

Tarantino: ‘Als je dit boek leest en je hoofd tolt van alle namen die je niet herkent: proficiat, je bent iets aan het bijleren.' Beeld Getty Images

Om van Cinema Speculation te genieten, hoef je niet élke film gezien te hebben die Tarantino bespreekt, laat staan elke film die hij vermeldt. Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt, wist Jeroen Brouwers al, en elke film waarop Tarantino zijn blik richt, is als een clusterbom die anekdotes over elfendertig andere films doet ontploffen.

Het hoofdstukje over Sylvester Stallones Paradise Alley gaat even veel over die film als over Rocky, Rocky II en The Lords of Flatbush. Langs zijn neus weg schrijft Tarantino ook nog recensies van één zinnetje over films die verder weinig ter zake doen. (“Brewster McCloud is het cinematische equivalent van een vogel die op je kop kakt.”)

Toch hoeft het geen betoog dat wie nog nooit een film die uitkwam voor Titanic heeft uitgezeten weinig boodschap zal hebben aan Cinema Speculation. Tarantino pikt er niet de grootste of meest voor de hand liggende films uit – in de jaren 70 had je evengoed kunnen kiezen voor The Godfather, The Exorcist of Star Wars – maar dat zijn lezers Taxi Driver (1976) hebben gezien, mag toch als vanzelfsprekend beschouwd worden. Laat die film een instap zijn in het doolhof van jaren 70-cinema, en huur Tarantino in als gids. “Als je dit boek over cinema leest”, schrijft hij, “en je hoofd tolt van alle namen die je niet herkent: proficiat, je bent iets aan het bijleren.”

Tarantino neemt zijn rol als gekke filmprofessor ernstig genoeg en schetst de historische context waar nodig: hij wijdt een heel hoofdstuk aan het verschil tussen de cynische “Anti-Establishment Auteurs” van de late jaren 60, zoals Arthur Penn en John Cassavetes, en de meer romantische “Movie Brats” van de jaren 70, zoals Martin Scorsese en Brian De Palma. Toch wordt het nooit een droge geschiedenisles, zeker niet wanneer hij begint te speculeren over hoe Taxi Driver er zou hebben uitgezien mocht niet Scorsese, maar De Palma achter de camera hebben gestaan.

Nu en dan laat hij ook betrokken partijen aan het woord: Steve McQueens ex-vrouw Neile McQueen, scenarist-regisseur Walter Hill en zijn collega Paul Schrader hebben in gesprekken met Tarantino allemaal hun steentje bijgedragen aan diens betoog over zijn favoriete filmdecennium. Maar ze vertolken allemaal slechts opvallende bijrollen in Cinema Speculation: zoals de grootste ster van elke Tarantino-film sinds Pulp Fiction de regisseur is, zo draait ook Cinema Speculation rond zijn persoon, zijn voorkeuren, zijn zwierige schrijfstijl en zijn ongeëvenaarde liefde voor cinema, die van de pagina’s spat en heel wat lezers zal besmetten.

“Sommige ouders wilden zelfs niet dat ik met hun kinderen speelde op school, omwille van de wilde films die ik zag en waarover ik praatte”, herinnert Tarantino zich. Maar: “Omdat ik dingen mocht zien die andere kinderen niet mochten, leek ik gesofisticeerd voor mijn klasgenoten. En omdat ik de meest uitdagende films bekeek in de grootste filmperiode uit de geschiedenis van Hollywood, hadden ze gelijk: ik was dat ook.”

Cinema Speculation (400 pag., €29,95) is verschenen bij Harper Collins.