Queer art treedt in Brugge uit de onzichtbaarheid

Queer art, gemaakt door niet-heteroseksuele of niet-cisgender artiesten, is de vreemde eend in de bijt in de Belgische kunst. Musea bezitten het amper of hebben er geen weet van. Ook in collectiepresentaties vind je het niet gauw terug. Musea Brugge springt mee op de barricaden met het festival Queer Was Here.

“We willen de blinde vlekken tonen”, benadrukt Filip De Meyer, curator moderne kunst bij Musea Brugge. “Zaken die niet in onze collectie aanwezig zijn, waar we een achterstand op hebben, zoals vrouwelijke kunst die heel weinig aanwezig is. Ook voor niet-witte kunstenaars zijn we nog aan een inhaalbeweging bezig. Denk aan Otobong Nkanga die hier eind vorig jaar tentoonstelde, wat een doorslaand succes bleek. Een signaal van het publiek dat we deze weg verder moeten bewandelen. Deze keer lichten we de queer art uit, de kunst van de wereld van de lgbtqia+, en hopen zo ook bezoekers aan te trekken die we wat verloren zijn, de jongeren. Al is natuurlijk iedereen welkom.”

Een blinde vlek, het is de juiste beschrijving voor de queer art algemeen in de kunstwereld. De representatie in de Belgische musea en collectiepresentaties is haast nihil. En niet alleen in de hedendaagse kunst. Uit recent onderzoek blijkt dat, ondanks het feit dat de collecties in België oud zijn en historisch gegroeid uit koninklijke verzamelingen, er toch veel verrassende verhalen in zitten.

'Camouflage' door Ugo Woatzi. Beeld Ugo Woatzi

“Je moet het willen zien”, beklemtoont Jonas Roelens, historicus aan UGent. “Heel wat mythologische verhalen tonen homo-erotiek, gelijkslachtelijke liefde of hebben aandacht voor interseksualiteit, maar die werken worden nooit vanuit die invalshoek belicht. Dan wordt er gesproken over de esthetische kwaliteiten van de schilder of de stroming waarin het thuishoort, zonder heel diep in te gaan op de inhoud van dat soort werken. Met als belangrijkste gevolg dat je als voorbijganger in een museum helemaal niet goed op de hoogte wordt gebracht. De representatie blijft problematisch, maar je moet natuurlijk als museum beginnen bij het begin. En dat betekent een betere duiding.”

Groeiproces

Toch is er al jaren een kentering aan de gang. Musea zoals het Prado in Madrid en het Victoria and Albert Museum in Londen zijn zich al veel langer bewust van hun queer kunst. Al die zaken zitten verwerkt in hun opstelling. “Maar je kunt die representatie in België niet van de ene dag op de andere rechttrekken”, stelt Roelens. “Je merkt wel dat er tendensen zijn, zoals het festival in Brugge er een is, maar dat levert nog geen instantverandering op. Hoe nodig het ook is. Het is een groeiproces waar we met alle musea en collecties door moeten. Het belangrijkste is dat er van alles aan het kantelen is, maar de weg is nog lang.”

In Brugge hangt de regenboogvlag op aan de voordeur van Salon Arents. Het is een safe space voor iedereen, staat er te lezen. De tentoonstelling is ook gratis te bezoeken, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Een tiental artiesten zijn er te zien. Ugo Woatzi opent de expo met twee plafondhoge doeken. Zijn onderzoek focust op de performativiteit van queer lichamen en queer utopieën. Het werk zet meteen de toon.

Kim Note (links) en Maria Kleopatra, bezielers van het festival. "Wat we doen is niet voor iedereen even evident.” Beeld Marijn Achten

In de tentoonstellingsruimte is het een en al bedrijvigheid. “Het is ongelooflijk hoe warm we hier onthaald zijn”, vertelt Maria Kleopatra, die samen met Kim Note gastcurator en bezieler is van Queer Was Here. “Terwijl het niet voor iedereen even evident is wat we doen. Alleen al over de term ‘queer’ bestaan meerdere visies. Wij zien dat zelf als iets positiefs, maar het kan verwarring veroorzaken. Ooit was het een scheldwoord. Vandaag zie ik het als een heel brede term, een parapluterm voor iedereen die niet heteroseksueel of cisgender is, en een woord voor mensen binnen de lgbtqia+-gemeenschap die graag schuren, die tegen de conventies ingaan. ”

Niche

De hoofdfocus in Brugge blijft natuurlijk het gebrek aan representatie. “Het zijn gewoon feiten”, stelt Marijn Achten van Cavalier Queer, een collectief van queer artiesten en schrijvers dat werk heeft hangen in de expo. “Minder dan 5 procent van de artiesten in de modernekunstafdeling is vrouwelijk, terwijl maar liefst 85 procent van de naakten vrouwenlichamen zijn. Het is een quote van de Guerrilla Girls, een groep vrouwelijke kunstenaars opgericht in New York in de jaren tachtig, maar het zegt genoeg. Er kijkt nog steeds een te witte en te mannelijke blik op de kunstwereld. Daarbovenop is de queer niche nog vele malen kleiner.”

Kim Note, die zichzelf als een ally, een supporter van de queergemeenschap ziet, vormt een mooi besluit. “Het is vooral belangrijk dat iedereen een stem krijgt. Wij hoeven hier in Brugge ook niet te spreken over de artiesten hun werk, dat mogen ze zelf doen.” Ze wuift met een zine dat samengesteld is door kunstenaars die er werk tonen. “Queer artiesten vandaag worden nog steeds amper gehoord in de maatschappij én in de kunstwereld. Terwijl ze net zulke boeiende dingen te vertellen hebben over identiteit en eigenheid. Ze verruimen je blik, openen je wereld. Dat alleen al is een pleidooi voor meer queerkunst in onze musea.”

Queer Was Here loopt tot 26 maart in Brugge.