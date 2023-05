‘Quantum Leap’ is een tijdreisserie die bleef stilstaan in de tijd

Nadat de makers van Star Trek: Picard (Amazon Prime Video) voor hun derde en laatste seizoen de voltallige crew van oerserie Star Trek: The Next Generation weer bij elkaar hadden gehaald, in de meest onbeschaamde ‘ach, fuck it!’-reflex uit de recente tv-geschiedenis, keert nu ook Quantum Leap (1989-1993) terug. De nieuwe serie is een vervolg en reboot tegelijk, van een scifi-feuilleton dat destijds nooit echt een publiek heeft bereikt bij ons: pas ergens in de late jaren negentig landde het in herhaling op de Vlaamse buis. Daarvoor trof de reeks hier alleen maar een piepklein publiek vanuit die toen welbekende Vlaamse drenkplaats voor culttelevisie: de Britse openbare zender BBC 2.

In Quantum Leap maakte fysicus Sam Beckett (Scott Bakula) ongecontroleerde sprongen door het ruimtetijdcontinuüm, iedere week in de huid van een andere sterveling kruipend, ergens in de tijd, ergens in de VS, om de loop van de geschiedenis te corrigeren volgens een kosmisch masterplan dat ook hem onbekend was. Een bespottelijk grondidee, maar de verhalen hadden wel hun momenten: intrigerend was bijvoorbeeld de dubbelaflevering waarin Beckett per ongeluk bezit nam van het lichaam van Lee Harvey Oswald, de schutter die op 22 November 1963 Amerikaans president John F. Kennedy doodde.

Quantum Leap verscheen op de Amerikaanse commerciële zender NBC, en verschilde qua budget en productiewaarden niet van de doorsnee meuk die tv-kijkers toen op hun scherm kregen, zoals MacGyver, Murder, She Wrote en Jake and the Fatman. Het was het tijdperk voordat de Amerikaanse kwaliteitsfabriekjes HBO, AMC, Showtime en FX hun doorstart hadden gemaakt: een beetje meerwaardezoeker moest tevreden zijn met extreem schaarse creatieve risico’s die binnen die uitsluitend commerciële constellatie werden toegestaan, zoals Seinfeld, Miami Vice, Twin Peaks en – tot op zekere hoogte – Quantum Leap.

Ondertussen zijn we natuurlijk beter gewend: een jaar of tien na de laatste aflevering van Quantum Leap begon het huidige zogenaamde Peak TV-tijdperk, waardoor er nu zo veel goeds te vinden is op de streamingdiensten dat niemand nog lijkt om te kijken naar de schrale humbug die arme Amerikaanse kijkers nog altijd in open net krijgen geserveerd. Maar dat soort tv-fictie ís er dus nog wel, zo bewijst met name deze Quantum Leap-voortzetting, met de jonge vorser Ben Song (Raymond Lee) die in Becketts voetsporen treedt. De speciale effecten lijken de makers aan stagiairs te hebben overgelaten. De scenario’s ook. De acteurs lijken constant met een schuin oog naar een prikklok buiten beeld te kijken. Juist het vervolg op een min of meer baanbrekende reeks van weleer is nu een poel van ambitieloze, creatief armetierige, onbetamelijk gemakzuchtige drek. Uitgerekend een tv-reeks over tijdreizen is blijven stilstaan in de tijd.