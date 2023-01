‘Punkt’: Dansen in de grote leegte ★★☆☆☆

Vragen als ‘wat is een punt?’ werpen ons doorgaans terug naar meetkundige definities en de wiskundige trauma’s uit het eerste middelbaar die daarbij horen. Voor choreografe Bahar Temiz betekent die vraag vooral de aanzet voor Punkt, een dansvoorstelling die halsstarrig weigert om – komt-ie! – een punt te maken.

Mooi is het wel. Bevreemdend ook. Het decor is quasi leeg, afgebakend door enkele strakke witte koorden die de scène een minimalistische, futuristische look geven. De soundscapes van componiste Charo Calvo – met wie Temiz ook al samenwerkte voor haar vorige voorstelling, Ice – zijn al even onderkoeld: ijzige klanklandschappen, waarin nu en dan een streepje morsecode lijkt door te klinken.

'Punkt' van Bahar Temiz in KVS. Beeld Danny Willems

Aan de rand van die leegte van die setting ontwaken dansers Amanda Barrio Charmelo, Bahar Temiz en Igor Shyshko op een trage manier. Ze blijven dicht bij elkaar, maar ze komen op elk hun eigen manier recht: gaandeweg worden hun bewegingen steeds meer synchroon, steeds meer op elkaar afgestemd. Het is een móói schouwspel, maar wat is het moeilijk om een ingang te vinden in deze abstracte choreografie. De minimale intermezzo’s aan tekst – die duidelijk maken dat een mensenlichaam sneller valt dan dat het kan stijgen – bieden ook niet echt houvast.

Temiz inspireerde zich op de ballonvaarders, die de aarde voor het eerst van bovenaf konden bekijken: hoe hoger, hoe meer de aardknikker een puntje wordt. Wanneer het drietal zich verplaats in een pendel van licht, lijkt die aanzet ook, heel even toch, naar de scène vertaald te worden. Maar wie die info niet heeft, ziet vooral drie mensen die dansen in de leegte. Mooi is het wel, maar echt begeesteren doet Punkt nooit.

Tot 21 januari in KVS, Brussel.