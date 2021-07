▶ Pukkelpop zou later vandaag communiceren, Vandenbroucke: ‘Als men de spelregels niet ziet zitten, dan gaat het niet door’

Bekijk het interview met Vandenbroucke gisteren in VTM Nieuws

“Als je op vrijdag een PCR-test laat afnemen en het resultaat is negatief, dan mag je de komende twee dagen op een festivalweide vertoeven”, verduidelijkte Vandenbroucke gisteren in VTM Nieuws. “Een sneltest zal daarentegen maar één dag geldig zijn. Het voordeel is wel dat je die kan laten afnemen bij een apotheker in de buurt, het resultaat heb je al na een kwartier. Een nadeel is dat het op eigen kosten is.”

Is dit nu een toegift voor Pukkelpop? “We hebben gezocht naar een soepele regeling die veel mogelijk maakt, maar het moet nog wel op een veilige manier gebeuren. Ook andere organisatoren zeiden dat het moeilijk werken zou zijn met alleen maar PCR-testen. De capaciteit kan dan ook een probleem worden: hebben we wel genoeg laboratoria om al die testen geanalyseerd te krijgen?”

Het grote probleem voor Pukkelpop ligt allicht bij bezoekers die verschillende dagen op de weide vertoeven. Hoe moet je hen na die één of twee dagen weer gecontroleerd krijgen? “De organisatoren moeten kunnen garanderen dat ze het georganiseerd krijgen”, antwoordde Vandenbroucke. “Na twee dagen is de vergunning van iemand met een PCR-test bijvoorbeeld verlopen. En dan moet die persoon dus opnieuw getest worden. Voor iemand met een snelle antigeentest geldt dat al na één dag.”

Bandjessysteem

Er zou een bandjessysteem komen dat duidelijk maakt wie binnen mag en wie niet. “De organisatoren weten perfect of iemand veilig is. De applicatie waarmee het coronacertificaat gecontroleerd wordt, zal in dat geval groen oplichten. In de gegevens zal de dag staan tot wanneer die toelating geldig is. En die informatie mag ook op het bandje gezet worden.”

Volgens sommige bronnen zou Pukkelpop een uitweg zoeken om het festival niet te moeten organiseren. “Hier kan ik niets over zeggen. De voorwaarden om iets veilig te organiseren, staan nu vast. Van de organisatoren moeten we de garantie krijgen dat ze die regels tot in de puntjes zullen respecteren”, aldus Vandenbroucke nog.

Geen Nederlandse toestanden

Vandaag legt Vandenbroucke de bal opnieuw in het kamp van Pukkelpop. “We hebben gezocht naar een mogelijkheid om festivals veilig te laten doorgaan. We hebben afspraken gemaakt met de hulp van het coronacertificaat. Ik begrijp dat het niet makkelijk is om dat waar te maken, maar die zijn absoluut nodig noodzakelijk als je wil dat alles veilig verloopt. Gevaccineerden zijn goed beschermd maar kunnen het virus nog altijd overdragen. Dat is wat we in Nederland gezien hebben. Wij gaan het veel stipter en strenger aanpakken, in Nederland is men veel slordiger geweest”, zegt hij op Radio 1.

Zijn die maatregelen nu werkbaar en haalbaar? “Dat is een beoordeling die Pukkelpop moet maken”, vindt Vandenbroucke. “De spelregels zijn duidelijk en relatief eenvoudig. Alles is voorzien om dat zeer controleerbaar te maken. We doen binnenkort op kleinere festivals testexperimenten waarbij het certificaat gaat gebruikt wordt als toegangsvoorwaarde. We gaan dat heel streng opvolgen en wetenschappelijk begeleiden. Als het mis loopt, gaan we meteen op de rem duwen.”

Nog volgens Vandenbroucke heeft de Pukkelpop-organisatie gezegd dat het mogelijk is om het festival veilig te organiseren toen de Vlaamse overheid met haar zomerplan uitpakte. “Wat we vandaag vragen, is zelfs zo streng niet. Men heeft altijd gezegd: we kunnen hertesten op het terrein. Als men de spelregels toch niet ziet zitten of niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan gaat het niet door”, besluit Vandenbroucke.

Er wordt verwacht dat Pukkelpop later vandaag nog communiceert of het festival doorgaat of niet.