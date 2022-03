Pukkelpop lanceert met HEAR! HEAR! nieuw festival gericht op gitaren

Vorige week maakte Pukkelpop al bekend dat het deze zomer een nieuw festival zal organiseren, nu weten we ook hoe dat eruit zal zien. HEAR HEAR! heet het en het vindt plaats op 14 augustus, de zondag voor het normale Pukkelpop.

De affiche is voor het grootste deel gevuld met gitaarbands die in het verleden al het mooie weer maakten op de Belgische festivals. Zo komen Editors en Liam Gallagher langs voor hun enige festivalshow in ons land deze zomer. Ook de Pixies, al bevestigd voor Rock Werchter, komen langs, net als Future Islands, Battles en Thurston Moore Group. Verder is het een allegaartje van jonge, baldadige rockbands (Squid, Billy Nomates, Girls Against Boys), indielievelingen (Kings of Convenience, Strand of Oaks) en Belgische bands als Balthazar, Whispering Sons, Meskerem Mees). Tussen al die gitaren is de Franse elektrolegende Vitalic voorlopig de vreemde eend in de bijt.

Rimpelrock

In het verleden probeerde Pukkelpop al een paar keer om naast het klassieke weekend in augustus een extra festival op te starten. Zo was er in 2008 en 2009 Polsslag, konden senioren enkele jaren terecht op Rimpelrock en kreeg het familiefestival Summer Swing één editie in 2014. Sinds 2018 organiseert Pukkelpop ook techno- en housefestival Garnizoen.

Nu is het dus aan de gitaarliefhebbers en dat is volgens woordvoerder Frederik Luyten een logische evolutie. “Pukkelpop richt zich op wat er leeft bij jongeren en de laatste jaren is dat vooral hiphop. Daardoor zijn rock en indie wat op de achtergrond geraakt. We denken er al een paar jaar over na om die genres weer wat meer aandacht te geven. Nu is daar het perfecte moment voor, zeker omdat je weer jonge bands ziet die de gitaar nieuw leven inblazen.”

HEAR HEAR! is niet het enige nieuwe festival deze zomer. Zo komen Rock Werchter en Tomorrowland met CORE, een boutiquefestival in het Brusselse Osseghempark, en vindt eind mei de eerste editie van Unwind plaats in OLT Rivierenhof. In juni vindt op het strand van Zeebrugge dan weer Live is Live plaats, met onder meer The National.

Tickets voor HEAR HEAR! kosten 95 euro en zijn te koop vanaf donderdag 31 maart via tickets.hearhear.be.