Pukkelpop kondigt extra eendaags festival aan

Na twee festivalloze jaren kunnen feestvierders verlangen naar een goedgevulde zomer. Tomorrowland kondigde eerder al een derde weekend in juli aan en sloeg de handen in elkaar met Rock Werchter voor het gloednieuwe CORE Festival, dat eind mei zal doorgaan in het Brusselse Ossegempark. Op de festivalweide van Werchter staan ook nog Werchter Boutique en TW Classic, dat dit jaar twee edities krijgt, gepland.

Maar ook Pukkelpop kondigt nu een extra festival aan. Het wordt een klein festival dat maar één dag zal duren. Over het event zelf is nog niet veel bekend, enkel dat het zal plaatsvinden op zondag 14 augustus. Hoe het festival heet, waar het doorgaat en wie er komt optreden is nog niet bekend. Volgens de organisatie zal muziek wel centraal staan. De komende twee weken zal er meer gecommuniceerd worden over het festival.

Ook van het eigenlijk festival Pukkelpop, dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 augustus, is nog geen line-up bekendgemaakt. De organisatie zegt dat daar snel verandering in kan komen: vermoedelijk zullen volgende week de eerste namen worden bekendgemaakt.