Psychopaten en brandende herpes: hoe de VTM-quiz ‘Even goeie vrienden’ het verschil probeert te maken

Houd mij alsjeblieft ver uit de buurt van een quiz. De doorsnee televisiequiz mag u daar positioneren waar het zonlicht niet langer schijnt. Tenzij, uiteraard, ik zo’n ding om den brode kan dissecteren. In dát geval durft bovengetekende wel eens wat omeprazol achterover te kwakken teneinde dolgemutst door de ludiekerigheid te kunnen klauwen. Laat die elfendertigste bonusvragenronde maar over mijn karkas kolken! Zie mij hier schuimbekkend voor de kijkkast zitten, manisch kauwend op de eigen tong, met ongevijlde vingernagels, klaar om door mijn oogbollen te ploegen.

Soit, ik kijk alleen uit vrije wil naar een televisiequiz als hij wordt gepresenteerd door Otto-Jan Ham. Of indien Jeroom en Jonas Geirnaert in de jury zitten. Ik spoel de digicorder wel door naar hun interventies. Idealiter bestaat een quiz uitsluitend uit witty jurycommentaren. De versnipperaar in met die dwaze quizvraagjes die mij en aanverwant kijkvee de illusie van slimmigheid proberen op te dringen.

Maar kijk, érgens onder de poriën van Even goeie vrienden schuilt zowaar een vermakelijk televisieprogramma. Comedian / fulltime sympathieke peer Jens Dendoncker en een opvallend bijdehandse Julie Van den Steen fungeren als masters of ceremony van dit BV-vehikel. Ook al grossierden zij te vaak in tenenkrullend getelefoneerde grapjes, ik kon mij vier afleveringen lang inhouden om noch versnaperingen noch duur antiek of een willekeurig huisdier naar het scherm te flikkeren. Hulde aan de auteur van hun onnozelste grapjes – sommige steekkaarten benaderden zowaar een Comedy Cup-niveau. Toon mij nog een VTM-quizje waarin pophits achterstevoren worden gespeeld, gevolgd door de vraag: “Welke superster zingt hier over brandende herpes?”

Septemberverklaring

De twee BV-duo’s die het tegen elkaar dienden op te nemen – onder wie de wonderlijke Paul D’Hoore – lieten zich de absurde toetsjes van het format welgevallen: eerder geintjes die je in De ideale wereld zou verwachten. Zoals de achtergrondmuziek die door de box van de deelnemers schalde wanneer zij dienden te worden afgesloten van de tegenpartij. Nu was dat Oktoberfest-hoempa, een andere keer “de integrale septemberverklaring van de Vlaamse regering”. Je vergat er terstond de quizvragen bij, godzijdank.

Anders wel gesmuld van het deelnemersduo Koen Crucke en comedian Gunter Lamoot. Bij een vraag over psychopaten orakelde die laatste: “Waarom komen seriemoordenaars nu eens nooit positief in het nieuws? Je leest bijvoorbeeld nooit eens iets over een seriemoordenaar die de Lotto heeft gewonnen.” Kijk, als Even goeie vrienden elke week een figuur à la Lamoot in z’n decor pleurt, wil ik héél misschien nog eens kijken. Of nee, wacht, ik spoel gewoon nog eens door naar Lamoots interventies. Elk zijn opium.

