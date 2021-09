Protest in New York tegen ‘godslasterlijke lesbische film’ van Paul Verhoeven

In New York hebben tientallen katholieken gedemonstreerd tegen Benedetta, de nieuwste film van de Nederlanse regisseur Paul Verhoeven. Het protest vond plaats voorafgaand aan de première van de film op het New York Film Festival in de Alice Tully Hall. Demonstranten scandeerden leuzen en stonden er met grote spandoeken. “We protesteren fel tegen de godslasterlijke lesbische film Benedetta, die de heiligheid van katholieke nonnen beledigt”, valt op een van de doeken te lezen, die door filmwebsite IndieWire is gefotografeerd.

De film, die hier al in de cinema’s te zien is, schiet vanwege bepaalde naaktscènes in het verkeerde keelgat bij religieuze mensen. In een van de veelbesproken scènes wordt een zelfgemaakte dildo gebruikt in de vorm van een heilige. Over die scène zei Verhoeven op het filmfestival in Cannes: “Iedereen heeft het maar over die dildo. Terwijl ik persoonlijk de martelscène aan het einde veel erger vind. Maar daar hoor je vreemd genoeg niemand over.”

De Nederlandse regisseur beklemtoonde dat hij de scènes niet heeft verzonnen, maar dat ze zo beschreven staan in de getuigenissen van de katholieke kerk uit die tijd. Eerder besloot Rusland de film compleet te verbieden.