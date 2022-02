Pronte mensen, kleine prinsen en twee ijsblokjes: de bezienswaardigste expo’s van de week

De vaak sensuele foto’s van Carmen De Vos zijn af en toe ook te bewonderen in het zaterdagse magazine bij deze krant. Een overzicht van haar werk is nu te zien in Zaventem. Warriors, come out to play is haar ode aan de vrouwelijke kracht. Ze presenteert pronte zwangere vrouwen en krachtige figuren die niet altijd de geijkte paden volgen.

Carmen De Vos, Warriors, come out to play, CC De Factorij, Zaventem, t.e.m. 30 april

Klein prinsje

'De kleine prins'. Beeld GIANNI BERENGO GARDIN

Bijna 79 jaar is hij ondertussen, maar toch blijft De kleine prins nog steeds veel mensen beroeren. In Brussels Expo kunt u nu gaan kijken naar een grote expo over het wonderlijke leven van Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) en zijn bekendste werk, De kleine prins. De tentoonstelling was eerder in Lyon te zien en daar een groot succes.

Antoine de Saint Exupéry. De Kleine Prins tussen de Mensen, Brussels Expo. Tot 30 juni.

IJsblokje

Werk uit de 'ijsblokjes'-reeks van Floris Van Look. Beeld rv

Bij de vorige expo van Floris Van Look stonden sculpturale schilderijen met kabouters klaar. In een nieuwe tentoonstelling toont de jonge kunstenaar een reeks met zes nieuwe olieverfschilderijen waar hij het voorbije jaar aan gewerkt heeft. Op dat werk toont de spottende existentialist uit Antwerpen, protégé van Guillaume Bijl, dat de mens een smeltend ijsblokje is. Dolle pret.

Floris Van Look, A Short Trip, Ketelaar Gallery, Brasschaat.