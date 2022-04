Producer Oscars: ‘Politie was bereid om Will Smith te arresteren na klap’

Will Smith (53) riskeert disciplinaire maatregelen na het incident. De acteur schokte het publiek toen hij na een grap over zijn vrouw Jada Pinkett Smith het podium opliep en komiek Chris Rock een klap in het gezicht gaf. Smith heeft zich intussen geëxcuseerd bij Rock.

Het moment van de klap. Beeld REUTERS

Oscarproducer Will Packer zei in een interview voor de ABC-ochtendshow Good Morning America dat de politie van Los Angeles in gesprek is gegaan met Rock. Als de komiek aangifte deed, zou de politie Will Smith meteen arresteren. “Dit is geweldpleging, we kunnen hem nu aanhouden”, zeiden de agenten volgens Packer.

Rock heeft echter geen aangifte gedaan en vroeg de agenten geen actie te ondernemen, aldus Packer.

De Academy kondigde woensdag aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van het incident. De Amerikaanse acteur riskeert geschorst of geroyeerd te worden als lid.

Zonder verdere details te geven, onthulde de Academy ook dat Smith was gevraagd de ceremonie te verlaten, maar dat hij dit weigerde. De Academy gaf ook toe dat ze de situatie anders had kunnen aanpakken.