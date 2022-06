‘Prince and The Revolution: Live’: De crème de la crème uit de jaren 80 ★★★★★

In maart 1985 waren Prince en zijn begeleidingsband The Revolution bijna een half jaar onderweg met de Purple Rain-tournee, een ambitieuze, peperdure stadionshow in het kielzog van het gelijknamige album en de bijbehorende film. De band speelde maar liefst 92 concerten in 32 Amerikaanse steden. Voor zijn show in de Carrier Dome in Syracuse in de staat New York had Prince een liveregistratie gepland die zowel in Amerika als in Europa op radio en tv zou worden uitgezonden en die later zou worden verkocht op VHS-tape.

De wervelende show geldt als een van de absolute hoogtepunten uit het Purple Rain-tijdperk. Nochtans stond het hoofd van Prince op dat moment al lang niet meer naar Purple Rain: hij was al met de opvolger bezig en met diverse satellietprojecten zoals The Time, The Family en Sheila E.

Prince wilde zijn paarse periode afsluiten met een krachttoer. Syracuse moest dé ultieme show worden van de tournee. Vandaag geldt hij als een iconische performance die jarenlang in bootlegvorm onder Prince-fans circuleerde. Onder de titel Prince and The Revolution: Live verschijnt nu een geremixte en geremasterde versie van het uitmuntende concert. Bij deze uitgave hoort ook een digitaal opgepoetste versie van de concertfilm.

Nodeloos te vermelden dat dit materiaal bij de crème de la crème van de live-ervaringen uit de jaren 80 hoort. Van ‘Purple Rain’ krijgen we een doorleefde, achttien minuten durende versie met grandioze gitaarsolo’s. Hits zoals ‘1999’ en ‘Little Red Corvette’ breken woest uit het harnas van hun radioversies. De grootste fans zullen dan weer kicken op de kwikzilveren, loepzuivere versies van obscure pareltjes zoals ‘Possessed’, ‘Irresistible Bitch’ en de huiveringwekkende gospelsong ‘God’.

Kortweg? Superieure rockgeschiedenis van een onfeilbaar genie.

‘Prince and The Revolution: Live’ verschijnt op 3/6 op NPG Records/Sony