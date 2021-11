Primeur door corona: Erik Van Looy moet voor het eerst in 19 jaar forfait geven voor ‘De Slimste Mens’

“Het onvermijdelijke is gebeurd, het virus heeft nu ook mij te pakken. Ik voel me gelukkig niet ziek en vertoon enkel lichte symptomen zoals keelpijn en wat hoesten. Maar rekening houdend met de noodzakelijke quarantaine zal ik twee opeenvolgende opnames van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ moeten overslaan”, aldus de quizmaster.

Deze week en volgende week tekent Erik Van Looy nog present op Play4, maar de afleveringen van woensdag 1 en donderdag 2 december zullen gepresenteerd worden door jurylid Bart Cannaerts. “Na overleg met de redactie heb ik hem opgebeld met de vraag om mijn job over te nemen”, aldus Van Looy.

“Hij moest er even van bekomen, maar ik geloof hem als hij zegt dat hij er straks een lap op gaat geven. Ik kan me geen betere presentator ad interim bedenken. Bart kent het spel door en door en heeft een heerlijk gevoel voor humor. Of hij even goed is in het uitbeelden van onnozele tips en op het juiste moment ‘t is gebeurd!’ roepen, moet nog blijken, maar ik ben er heel zeker van dat hij zijn – of eigenlijk mijn - taak tot een goed einde zal brengen.”

Bart Cannaerts neemt de presentatie twee dagen over. Beeld Play4

Tussen ‘heel vereerd’ en ‘blinde paniek’

Bart Cannaerts nam zelf twee keer deel aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en schopte het in 2012 tot de halve finale. Sinds 2013 zetelt hij in de jury van het tv-spel. “Ik heb eigenlijk nog geen tijd gehad om goed te beseffen dat ik een quiz voor een miljoen kijkers ga presenteren”, reageert Cannaerts.

“Ik ben nog maar net gevraagd door Erik Van Looy en ik kon onmogelijk ‘nee’ zeggen, want ik zat normaal gezien tijdens de opnamedagen in de jury. Dus vandaag switch ik de hele tijd tussen de emoties ‘heel vereerd’ en ‘blinde paniek’. Maar natuurlijk zeg je ook gewoon volmondig en meteen ‘ja’ als die vraag je gesteld wordt. De afgelopen negentien jaar heeft er nooit iemand anders achter die desk gestaan, dus ik ga ontzettend hard mijn best doen en ervan genieten.”

Vorige week moest ook een van de kandidaten forfait geven door een coronabesmetting. Op maandag 22 november zal daarom Jan Maarschalk Lemmens – alias muzikant Glints - aantreden als reservekandidaat. De persoon die hij vervangt, kan nog aantreden op een later moment in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ als er iemand anders zou uitvallen.