Prijzen voor Olivia Rodrigo, de boodschap van Billie Eilish en een lapdance: dit waren de VMA’s

Lil Nas X mag zich de grote winnaar van de avond noemen. De excentrieke rapper ging naar huis met de award voor ‘Video of the Year’, dankzij zijn clip bij het nummer ‘Montero: Call Me By Your Name’. Een controversiële video waarin hij al paaldansend naar de hel afzakt, om vervolgens een lapdance te geven aan Satan. Uiteraard stond de rapper ook zelf op het podium om zijn nummer ‘Industry Baby’ te brengen.

Ook de Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo, de onbetwiste popontdekking van het jaar, mocht niet ontbreken. In een mum van tijd veroverde ze de wereldwijde hitlijsten, en dat alles dankzij haar ontdekking op TikTok. Ze stond op het podium om haar meest recente nummer 1-hit ‘Good 4 U’ te zingen, en mocht in één keer de award voor ‘Beste Nieuwkomer’ mee naar huis nemen. Ze ontving ook de prijs voor ‘Song of the Year’, dankzij haar doorbraaknummer ‘Driver’s License’.

“Dit is het beste jaar van mijn leven geweest”, aldus een emotionele Olivia. “Ik draag deze award op aan alle jonge meisjes die liedjes schrijven op de vloer van hun slaapkamer. Blijf erin geloven!”

Olivia Rodrigo werd ‘Beste Nieuwkomer’. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

Justin Bieber daarentegen is al lang geen nieuwkomer meer, maar hij is wél terug van weggeweest. De zanger kwam voor het eerst is zes jaar weer optreden tijdens de VMA’s. Hij bracht er zijn nummers ‘Stay’ en ‘Ghost’. Hij was de eerste artiest van de avond die mocht optreden - een zeer gegeerd plekje, want iedereen wil de kop eraf bijten tijdens de show. Hij werd meteen voor zijn moeite beloond met de award voor ‘Artiest van het Jaar’. Ook een van de mooiere prijzen van de avond.

Justin Bieber met zijn award. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

In de categorie terug van weggeweest: Ed Sheeran is er na zijn sabbatjaar weer helemaal klaar voor. Hij was aanwezig om zijn nieuwste single ‘Shivers’ voor te stellen.

En wat dan met Billie Eilish, die tegenwoordig niet meer weg te denken valt van eender welke awardshow? De zangeres kreeg de prijs ‘Video for Good’. Een award om een videoclip in de bloemetjes te zetten die een goede boodschap overbrengt. Eilish won dankzij het nummer ‘Your Power’. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om het over vrouwenrechten te hebben. “We moeten onze jonge vrouwen beschermen”, zo zei ze.

Billie Eilish kreeg de prijs ‘Video for Good’. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

Tot ieders verrassing was er dit jaar ook hoog bezoek op de VMA’s. Madonna kwam er haar 40-jarige jubileum als artiest vieren. “Ik heb zoveel aan MTV te danken”, legde ze uit. “Toen ik als beginnende zangeres naar New York kwam, had ik niet meer dan 35 dollar en een paar dansschoenen. Ik was doodsbang. Tegelijkertijd met mij arriveerde een andere underdog: een tv-zender die het alleen over muziek wilde hebben. Ze noemden zichzelf MTV, en besloten om mij een kans te geven. De rest is geschiedenis.”

Madonna verscheen plots op de VMA’s. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

De Foo Fighters kregen de ‘Global Icon Award’ mee naar huis, na maar liefst 26 jaar op de planken. “Erg bedankt jongens”, aldus frontman Dave Grohl. “Hop naar de volgende 26 jaar!”

De Foo Fighters kregen de ‘Global Icon Award’ mee naar huis. Beeld Charles Sykes/Invision/AP

Op de rode loper

Een prestigieuze awardshow? Daar hoort vanzelfsprekend een extravagante rode loper bij. De sterren zakten gisteren massaal af naar Brooklyn om hun meest glamoureuze - en soms twijfelachtige - outfits te tonen. Oordeel vooral zelf.

Lil Nas X in zijn paarse broekjurk. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Ed Sheeran in Versace. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Megan Fox, die niet veel aan de verbeelding overliet, en Machine Gun Kelly. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Doja Cat was gekleed als een gladiator die klaar was om de strijd aan te gaan. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Camila Cabello werd afgeleverd met een strikje rond. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Paris Hilton in haar discobal-outfit. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Cyndi Lauper gaat voor zwart. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Mod Sun en Avril Lavigne zien er wel erg kleurrijk uit. Beeld Evan Agostini/ Invision/AP

Doja Cat praatte de avond aan elkaar, en deed dat in een paar héél opvallende outfits. Beeld Charles Sykes/Invision/AP