‘Prey’ is stijlvoller dan de oude ‘Predators’, maar daarom niet minder ranzig

Hoe blaas je een lui en vraatzuchtig geworden filmreeks nieuw leven in? Door terug te keren naar de kern, is het antwoord van regisseur Dan Trachtenberg, die het met Prey aandurfde het aloude filmmonster Predator opnieuw van stal te halen.

Dat monster, een bloeddorstige buitenaardse jager, duikt al sinds 1987 op in blockbusters, met nogal wisselend resultaat. Dieptepunt vormden de twee films waarin de Predator het opnam tegen het akelige creatuur uit de Alien-films: Alien vs. Predator en Aliens vs. Predator: Requiem. Maar ook de andere drie vervolgfilms konden het niveau van het in bepaalde kringen zeer geliefde origineel niet evenaren. Zonder ster Arnold Schwarzenegger (‘Get to ze choppa!’) en regisseur John McTiernan (Die Hard) was er simpelweg niet zoveel aan. Meer actie, meer humor, het hielp allemaal niet.

In Prey, te zien op streamingdienst Disney+, lijkt het of al die luidruchtige voorgangers nooit hebben bestaan. Dat komt doordat de film een soort prequel is, gesitueerd in het verre verleden, maar ook omdat er een wonderlijke rust uitgaat van Trachtenbergs film. Filmsterren ontbreken, een ruig en ongerept landschap speelt een voorname rol, en de actiescènes zijn haast terughoudend gefilmd. Dat wil zeggen: tot de eerste doden vallen en de remmen alsnog losgaan.

Beeld uit 'Prey'. Beeld Disney+

Met die doden valt het relatief mee: volgens filmwebsite Screenrant, dat de tel bijhield, vallen in Prey 23 menselijke slachtoffers, minder dan in de meeste andere Predator-films. Het monster jaagt echter ook op dieren, waaronder een grote bruine beer, zodat de gruwelfactor alsnog hoog is. De jacht, dat is waar het in Prey om draait.

Trachtenberg brengt het duel tussen de Predator en zijn tegenstanders terug tot een puur instinctief spel tussen jager en prooi. Hoofdpersoon is Naru (Amber Midthunder), die behoort tot het Comanche-volk. Ze is een geoefend en fanatiek jager, maar als vrouw hoort ze zich op andere bezigheden te richten. Dat ze voortdurend wordt onderschat, blijkt een voordeel wanneer ze de Predator tegen het (vaak onzichtbare) lijf loopt. Met zijn bloedserieuze toon en overtuigende acteurs schudt Prey de B-film-kwaliteiten van eerdere Predator-films van zich af.

Dat levert wel een klein nieuw probleem op. Knap gemaakt of niet, de inhoud blijft weinig verheffend – en het gebrek aan relativering legt daar nog meer nadruk op. Uiteindelijk draait Prey om het schokeffect van talloze amputaties, levend gevilde slachtoffers en andere martelpraktijken. Stijlvoller, maar niet minder ranzig dan zijn voorgangers.

Prey is nu te bekijken op Disney+.