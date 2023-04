‘Pretty Baby’ schetst ontluisterend beeld van Brooke Shields’ prille carrière: ‘Ze wilden mijn erotisch ontwaken verkopen’

Een kusscène op haar elfde met een achttien jaar oudere man. Een producer die verzonnen verhalen over haar ontmaagding verspreidde. Reclamecampagnes bol van seksueel innuendo. Veel gebeurtenissen uit de carrière van de jonge Brooke Shields worden vandaag op afkeuring en afgrijzen onthaald. Een nieuwe documentaire buigt zich over ‘de vloek van grote schoonheid’, en de impact ervan op de actrice.

Wat is de prijs van grote, commercieel gevierde schoonheid? Welke pijn en verlies gaan ermee gepaard? En wat gebeurt er met een jong meisje dat nog voor haar puberteit een icoon wordt? Deze belangrijke vragen komen aan bod in Pretty Baby, een doordachte en ontroerende documentaire over Brooke Shields die maandag in première ging op de Amerikaanse streamingdienst Hulu.

Shields was een herkenningspunt van de jaren zeventig en tachtig, een alomtegenwoordige verschijning - in tijdschriften, televisiereclames en films - van een verbazingwekkende natuurlijke schoonheid. Lichtgevende diepblauwe ogen onder die beroemde donkere wenkbrauwen, delicate gelaatstrekken, een schitterende glimlach en glanzende bruine manen. Tegen de tijd dat ze een pre-tiener was, was haar uiterlijk ontwikkeld - of beter gezegd, bijgewerkt tot - een onwaarschijnlijke combinatie van een renaissancistische engel en vamp.

Ze was een levende contradictie, die zowel popachtige onschuld als vroegtijdige, geseksualiseerde bewustheid uitstraalde. Toen ze 11 was en een kinderprostituee speelde in Louis Malle’s film Pretty Baby, moest ze een kusscène doen met acteur Keith Carradine, toen 29 jaar oud. Op 15-jarige leeftijd speelde ze in Blue Lagoon, een Adam en Eva-verhaal over tieners die seks ontdekken op een verlaten eiland. De regisseur van Blue Lagoon probeerde de film nog sensationeler te maken door ten onrechte te suggereren dat de jonge Shields tijdens de productie haar eigen maagdelijkheid had verloren. “Ze wilden mijn echt erotisch ontwaken verkopen,” zegt Shields verdrietig in de documentaire.

Brooke Shields in 'Blue Lagoon'. Beeld rv

Calvin Klein

Toen ze 16 was begon Shields te verschijnen in haar beruchte Calvin Klein-advertenties, draaiend en kronkelend op de grond in een strakke blauwe broek terwijl ze suggestieve dialogen voordroeg waarvan ze nu toegeeft dat ze die nauwelijks begreep.

In een van deze spotjes staart Shields verleidelijk naar de camera en verklaart: “Ik heb het gehad met kinderachtige dingen en ben klaar voor Calvins.” Dan, vreemd genoeg, steekt ze haar duim in haar mond, werpt haar ogen naar beneden en trekt ze haar gezicht op, klaar om te huilen. De sexy, Calvin-klare vrouw verandert in een radeloze kleuter.

Een 14-jarige Shields in een Calvin Klein-advertentie, 1980. Beeld AP

Zoals Shields en anderen in de film herhaaldelijk opmerken, zouden advertenties en films als deze vandaag de dag nooit meer toelaatbaar zijn. Maar hoe ver staan we eigenlijk?

Zoals de film duidelijk maakt, leefde Shields eigenlijk alleen maar in een verontrustend verhevigde, meer publieke versie van tegenstrijdigheden die altijd al centraal hebben gestaan in de schoonheid en de commerciële cultuur: we gebruiken de seksualiteit van mooie jonge vrouwen om producten (waaronder films) te verkopen; we verwarren de vrouwen met de producten; we stellen ons voor dat vrouwen steeds nieuwer, jonger en glanzender moeten zijn - net als producten. Daardoor raken we eraan gewend dat nauwelijks puberende meisjes worden voorgesteld als “dingen”, als erotische handelswaar. (De film toont een oude televisiereclame voor speelgoed naar Shields’ evenbeeld, met de slogan “Brooke Shields: Ze is een echte levende pop.”)

De film geeft vele voorbeelden van de uitbuiting, het misbruik (en een regelrechte aanranding) waaronder Shields leed, vanaf haar peutertijd tot haar jonge volwassenheid. Ze werd opgevoed door een liefhebbende maar problematische (en alcoholische) alleenstaande moeder, Teri Shields, die ook als haar manager fungeerde. Brooke Shields begreep al vroeg dat haar carrière het enige inkomen van het gezin opleverde.

Ook in haar professionele leven moest Shields - grotendeels in haar eentje - omgaan met de buitensporige, ongepast volwassen eisen van de film-, televisie- en modellenindustrie. “Het systeem heeft me nooit geholpen, dus ik moest zelf sterker worden,” zegt ze.

‘Damp van jezelf’

Het meest verontrustende is echter hoe goed Shields als jongere met dit alles omging, zelfs nadat haar Lolita-achtige rollen tot verontwaardiging in de media leidden. Herhaaldelijk toont de documentaire de jonge Shields in talkshows op TV, waar ze met een verbazingwekkende houding, gratie en volwassenheid reageert op pietluttige en veroordelende vragen.

“Begrijp je, Brooke, hoe ouders zich voelen over het soort aandacht dat je krijgt?”, vroeg talkshowhost Phil Donahue haar, naar aanleiding van de film van Louis Malle. “Ik deed het gewoon als een andere baan, ik nam het niet serieus, alsof ik zou opgroeien tot prostituee of zo”, antwoordde Shields.

Als een andere interviewer vraagt of Teri Shields’ gezicht “het teken van een zware drinker draagt”, ontkent Brooke Shields dat rustig en suggereert dat haar moeder aan “allergieën” lijdt.

Shields’ griezelig volwassen persoonlijkheid bleef even onberispelijk en sereen als haar uiterlijk.

Nu zegt dat ze zich vaak losmaakte van de werkelijkheid, vooral in het acteren, wanneer ze gevraagd werd een volwassen seksualiteit te vertolken waarmee ze geen ervaring had. Over de pogingen van regisseur Franco Zeffirelli om haar, 16 en maagd, een scène van erotische “extase” te ontlokken in de film Endless Love, herinnert Shields zich: “Ik distantieerde me gewoon.” (Buiten beeld draaide Zeffirelli herhaaldelijk aan Shields’ teen om passie te simuleren, waardoor ze het uitschreeuwde en haar gezicht verwrong van de pijn.) Op zulke momenten zei ze dat ze “uitzoomde, een situatie zag maar er niet mee verbonden was. Je wordt onmiddellijk een damp van jezelf.”

Brooke Shields. Beeld Invision

Uiteindelijk overwon Shields dit verdampte bestaan, grotendeels doordat ze ging studeren. Aangemoedigd door haar professoren in Princeton om haar eigen mening te uiten, zegt Shields dat ze “leerde dat ik voor mezelf kon denken”, wat “uitmondde in een grote rebellie”.

Ze stelde grenzen ten opzichte van haar controlerende moeder, ontdekte haar onaangeboorde talenten voor komedie en dans (waarmee ze zich kon losmaken van die lege rollen) en vond voor het eerst een vriendje.

De verschrikkelijke tol

Deze vroege bevrijdingen plaveiden de weg voor Shields om later andere uitdagingen te overwinnen (ze spreekt openhartig over haar scheiding van haar eerste man, Andre Agassi, over haar strijd met onvruchtbaarheid en haar postnatale depressie) en om succes te boeken, zowel professioneel (een hoofdrol op Broadway en op televisie) als persoonlijk (een tweede, gelukkig huwelijk en twee tienerdochters).

Maar in de kern is dit het verhaal van de verschrikkelijke tol die seksuele en commerciële objectivering eist van vrouwen. Over hoe meedogenloos jonge meisjes - vooral zij die geboren worden volgens ons idee van schoonheid - in beslag genomen, te gelde gemaakt, geobjectiveerd en vermalen kunnen worden. Over hoe vrouwelijke seksualiteit zo gemakkelijk verandert in een product.

Hoe triomfantelijk en ontroerend Shields’ verhaal ook is, Pretty Baby is ook een waarschuwing, een duidelijke demonstratie van hoe magnetisch fascinerend schoonheid altijd is. Wanneer Shields’ beeld op het scherm is, is het bijna onmogelijk om weg te kijken. Het is dat magnetisme dat iedereen wil bottelen en verkopen. Het is wat haar carrière lanceerde. Het is wat deze documentaire mogelijk maakt.

Enkele van de laatste scènes tonen Shields thuis met haar dochters, die met bewonderenswaardig zelfbewustzijn en kennis spreken over hun moeders vroege uitbuiting en hoe verkeerd dat was. “Alles is nu anders,” verklaart een van de meisjes met ontroerend zelfvertrouwen.

© The New York Times