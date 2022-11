Prestigieuze Prix Goncourt voor rouwroman ‘Vivre vite’ van Brigitte Giraud

Girauds boek is “een - onmogelijke - poging om het onbegrijpelijke te begrijpen”, aldus Les Inrockuptibles. “Een zeer leesbare maar ook wat eenvoudig opgebouwde, episodische roman”, met de allure van een soap. Een jong stel, kort voordien ouders geworden van een zoontje, had net een huis gekocht aan de rand van de stad. De zorgeloosheid leek voor het grijpen te liggen.

Maar: “Ik trok alleen in het huis in met onze zoon, in het midden van een brutale reeks gebeurtenissen. Ondertekening van de koopakte. Ongeluk, verhuizen. Begrafenis”, schrijft Giraud in de openingspagina’s van Vivre vite, terwijl ze twintig jaar later een nieuwe fase in haar leven aanvangt. Het 200 pagina’s tellende Vivre vite had al veel ontroering gewekt bij de lezer en lof bij de kritiek.

Dertiende vrouw

Giraud is een gevestigde waarde in de Franse letteren. Ze heeft veertien romans op haar naam. Ze is pas de dertiende vrouw die de Goncourt krijgt, zes jaar na Leïla Slimani met Chanson douce. Ze haalde het van de grote favoriet en eerder met de Grand Prix de l’Académie française bekroonde Le mage du Kremlin van Giuliano da Empoli, die een onthutsende inkijk biedt in Poetins entourage. Ook Chloë Korman en Makenzy Orcel stonden op de shortlist.

De Prix Goncourt staat steevast garant voor hoge verkoopcijfers, al levert de onderscheiding de winnaar slechts 10 euro op.