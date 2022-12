Presentator ‘Top Gear’ in ziekenhuis na ongeval tijdens opnames

Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. “Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling en we zullen te zijner tijd meer details delen”, zegt een woordvoerder van de BBC. Het is niet de eerste keer dat Flintoff, sinds 2019 een van de presentatoren van Top Gear, tijdens opnames is gecrasht. In februari 2019 reed de oud-cricketspeler met zijn wagen in op een marktkraam in Mansfield, Nottinghamshire. Het ging toen om een ongeval zonder noemenswaardige schade. In september van datzelfde jaar was het meer dan even schrikken. Flintoff crashte toen opnieuw. Met een voertuig met drie wielen deze keer waarmee hij met een snelheid van zowat 200 kilometer per uur over het vliegveld van Elvington in Yorkshire sjeesde. Ondanks die snelheid kwam de presentator er ook toen zonder kleurscheuren van af.

Top Gear heeft ondertussen een reputatie op het vlak van crashes. In 2006 raakte voormalig presentator Richard Hammond zwaargewond tijdens een dragrace op datzelfde vliegveld van Elvington. Hammond reed 460 km/u toen één van de banden het begaf. Hammond werd overgebracht naar het ziekenhuis en moest maandenlang revalideren.