Presentator Lieven Verstraete na ophef over interview in ‘De zevende dag’: ‘Ik was mijn draad even helemaal kwijt’

Brussel - zo wierp hij Naji, die uit Molenbeek komt, onder meer voor de voeten - is “een toonbeeld van hoe wijken één na één veroverd worden door nieuwkomers”.

“Taalgebruik dat rechtstreeks en zonder overdrijving uit de omvolkingstheorie komt, de in extreemrechtse kringen zeer populaire maar wetenschappelijk ongefundeerde hypothese dat achter migratie een plan schuilt om het vrije Westen te veroveren en te onderwerpen aan de islam.’ Zo beschreef hoofdcommentator Bart Eeckhout in zijn standpunt de opmerkelijke passage in De zevende dag.

Ook op Twitter regende het verontwaardigde reacties. Daags nadien verdedigt Verstraete zich. “Ik was mijn draad even helemaal kwijt, en heb me daar totaal knullig trachten uit te wrikken, in ongepaste bewoordingen”, aldus de presentator. Hij stelt dat hij dat na het interview aan de betrokkene heeft laten weten, maar van excuses maakt hij geen gewag.