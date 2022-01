Postuum eerherstel voor de vervreemde Bowie uit de jaren negentig ★★★☆☆

Zaterdag zou David Bowie 75 jaar geworden zijn. Postuum zal zijn werk gelukkig een langer leven beschoren zijn. Niet het minst omdat platenfirma Warner de rechten van vrijwel heel zijn oeuvre in handen heeft en die nagedachtenis ook een lucratief staartje moet krijgen. Zo zien twee releases nu kort na elkaar het daglicht: twee boxsets, goed voor 14 cd’s ofwel 24 vinylplaten.

Deze vrijdag verschijnt het driedubbele Toy, een plaat met songs die Bowie in de sixties schreef maar onderbelicht bleven. Daarom nam hij nieuwe versies op rond de eeuwwisseling. Vlak voor het eindejaar verscheen ook al de elfdelige mastodont Brilliant Adventure. Wat opmerkelijk is: beide boxsets zetten niet bepaald in op de meest succesvolle periodes van de Britse popster. In de jaren negentig tot aan de 21ste eeuw vervreemdde David Bowie immers van zijn oudere fans met elektronische uitstapjes naar drum-’n-bass, cyberpunk of industrial.

Dat zijn label twee jaar na het geflopte Hours (1999) vriendelijk paste voor de songs op Toy, is allicht niet zo vreemd. Een rockster op zijn retour wil je niet al te gretig in zijn gouden verleden zien graven. Regelrechte classics als ‘Space Oddity’ of ‘The Jean Genie’ uit diezelfde jaren zestig tref je op Toy trouwens ook niet aan.

Beeld Lester Cohen

Toch zullen Bowie-bewonderaars hun tanden vast wat graag zetten in deze vette kluif. Het is ook echt een genot om te horen hoe de dan nog piepjonge bassiste Gail Ann Dorsey hier een glansrol speelt: ze zingt mee in ‘I Dig Everything’, speelt klarinet in ‘The London Boys’ en zorgt met haar basspel dat de iele sixtiessound als mottenballengeur verdwijnt uit de songs. Ook onmisbaar in uw playlist: ondergesneeuwde songs als ‘Shadow Man’ en ‘Conversation Piece’. Verder tref je een hoogst relaxte en bloednuchtere David aan, die omringd wordt door fabuleuze maar soms ook wat klinisch spelende sessieprofs.

Vanwege de verschillende stijlbreuken in de nineties is de boxset Brilliant Adventure evenwel een interessanter tijdsdocument. Zij het weinig verrassend (en met 400 euro nogal duur uitgevallen) voor fans die albums als Black Tie White Noise en 1. Outside of Earthling vanbuiten kennen, net als de soundtrack The Buddha of Suburbia of zijn fabuleuze optreden in BBC Radio Theatre. Maar de ravissante remasters zijn een luisterbeurt op uw favoriete streamingsite zeker waard.