Post Malones ‘Twelve Carat Toothache’: de laatste stuiptrekking van een onetrickpony ★★☆☆☆

Post Malone maakt tegenwoordig zijn eigen roséwijn in Zuid-Frankrijk. Dat leest u goed. Deze Amerikaanse white-trashpunk die eruitziet als een verlopen, aan Xanax verslingerde mumble rapper is gesofisticeerd geworden. Nu ja, min of meer. Hij wordt binnenkort vader. Zijn mentale gezondheid zou hij intussen onder controle hebben. Zelf beweert ‘Posty’ enorm te zijn gegroeid als mens.

Wellicht herbergt Twelve Carat Toothache, zijn vierde plaat, de laatste stuiptrekkingen van zijn oude verdorven ik. In de opener ‘Reputation’ kreunt en steunt Malone nog onder de zelfhaat en flirt hij met suïcidale gedachten. In ‘I Cannot Be (A Sadder Song)’ laat hij zich vertrappelen door een ex, “til I’m flat on my face”. Te midden van de akoestische gitaren van ‘Lemon Tree’ zingt hij dan weer “Could you be a little less sour / We’re rottin’ by the hour / and my heart’s rotten too”. Lagen de antidepressiva op dat moment nog onaangeroerd in het medicijnkastje?

In het karikaturale ‘Love/Hate Letter to Alcohol’ zuipt hij zichzelf de vernieling in, start hij een vechtpartij en worden de tanden uit zijn bek geklopt, met een nachtelijk bezoekje aan de tandarts tot gevolg. In de achtergrond zoemen de zangharmonieën van de americanaband Fleet Foxes. What were they thinking?

Positivo’s beweren misschien dat Posty op die manier taboes en stigma’s aangaande mentale gezondheid en alcoholisme tackelt. Wie zal het zeggen? En: willen we écht dit soort surrealistische clowns als rolmodel? Hebben we aan één Kanye niet genoeg?

Mistgordijn

Over Ye gesproken: diens baanbrekende plaat 808s & Heartbreak stond duidelijk model voor Twelve Carat Toothache. Post Malone laat de rap haast helemaal achterwege en banjert resoluut over de bomvolle autostrade van in autotune gedrenkte emopop. Soms levert dat coole songs op, als de beats diep bonzen en de guests in goede vorm zijn, zoals op ‘I Like You’ met Doja Cat.

Verderop, bij de zoveelste generische zangpartij, vraagt u zich af hoelang Malone nog een mistgordijn voor de ogen van de doorsnee popconsument kan blijven spuiten. In het verleden konden zijn doortrapte uitstapjes naar indiepop (‘Circles’) of Bieber-achtige hitparadepop (‘Sunflower’) nog nét een gebrek aan verbeelding verhullen. Maar anno 2022 kennen we de meeste van zijn muzikale hink-stap-sprongen wel. Sterker: Posty doet zelfs geen moeite meer om zijn eendimensionaliteit weg te moffelen. Dan kunnen zelfs de cameo’s van flashy gastzangers zoals The Weeknd niet genoeg de aandacht afleiden van het feit dat de keizer geen kleren draagt.

Twelve Carat Toothache is bijgevolg de laatste halfsuccesvolle maskerade van een onetrickpony. Roseetje iemand?

Twelve Carat Toothache is nu uit bij Mercury/Republic