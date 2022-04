Positieswitch bij ‘De ideale wereld’: ‘We moeten Ella echt niet leren om grappig te worden. Dat is ze al’

Comedian Xander De Rycke vergelijkt het presenteren van De ideale wereld met een jongleeract. “Maar dan wel een op hoog niveau.” Je moet achter de desk van het Canvas-programma immers heel wat balletjes in de lucht zien te houden. Het is een actuaprogramma, dus zorgt de presentator het liefst voor de nodige inhoud. Je hebt een gast naast je zitten met wie je een interessant gesprek moet voeren. En omdat De ideale wereld het ook en vooral van humor moet hebben, is het ook nog eens de bedoeling dat de host af en toe grappig uit de hoek komt.

“Het is een constante evenwichtsoefening”, vindt ook Jonas Geirnaert, die tot een paar jaar geleden op de redactie van het programma rondliep. “Je balanceert niet alleen tussen actua en kolder, ook in de relatie met je centrale gast is het constant schipperen. Je wilt die gast op het gemak stellen, maar af en toe wel een plaagstootje uitdelen.”

Schlagerzangers tot wetenschappers

Lukas Lelie, comedian en een van de vaste medewerkers van het programma, wijst op het belang van die sociale vaardigheden. “Je moet met verschillende mensen om kunnen. Er is in De ideale wereld al van alles gepasseerd. Van schlagerzangers over sportmensen of politici tot wetenschappers. Als host is het zaak om met elk van hen tot een soort chemie te komen.”

De ideale presentator beschikt dus over goed ontwikkelde sociale antennes, is op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt en heeft een excellent gevoel voor humor. “Je moet ook een soort liefde kunnen opbrengen voor de heel eigen architecturale stijl van Vilvoorde en omgeving”, voegt Lelie toe. “De redactie van De ideale wereld kijkt namelijk uit op het plaatselijke viaduct. Het blijft een heel vreemde ervaring om overdag te zitten kijken naar de file waar je ’s avonds in zal staan.” De lat voor Ella Leyers ligt met andere woorden behoorlijk hoog.

'Het kan een ongenadige omgeving zijn waar je vermalen wordt als je niet op je strepen staat. Dat zal Leyers niet zo snel overkomen.' Beeld VRT

Maar Geirnaert heeft er alle vertrouwen in dat ze de juiste vrouw op de juiste plaats zal blijken. “Ella was al een tijdje in de running en ik ben superblij dat zij het uiteindelijk geworden is. Ze is een van de intelligentste en meest belezen mensen die ik ken. Dat is gebleken tijdens De slimste mens, waar ze haar kennis kon etaleren. In datzelfde programma bewees ze trouwens ook heel ad rem te zijn.”

Bovendien durft ze al eens op tafel te slaan. Dat is nodig, weet Geirnaert. “Door het verschroeiende tempo waartegen er gewerkt wordt, kan de redactie van De ideale wereld bij momenten een ongenadige omgeving zijn. Wie niet oplet, wordt zonder pardon vermalen. Dat zal met Ella niet zo snel gebeuren. Zij kan op een heel constructieve manier opkomen voor wat ze denkt.” Dat er nu voor het eerst een vrouw aan de knoppen zit, zal sowieso voor een wat andere energie zorgen, denkt Lelie. “En dat kan het programma alleen maar beter maken.”

Binnenkoppen

Ook Xander De Rycke snapt de keuze voor Leyers. Al maakt hij wel wat voorbehoud als het over haar talent voor humor gaat. “Dat wordt voor ons allemaal - zowel ploeg als kijker - een experiment”, denkt hij. Het op dat vlak even goed doen als haar voorganger Jan Jaap van der Wal, komiek van beroep, lijkt moeilijk. Maar dat hoeft ook niet, denkt De Rycke. “De humor in het programma komt sowieso voor het grootste stuk van de filmpjes en sketches die erin zitten. En er zit een hele redactie achter dat programma die Ella kan bijstaan op humorvlak. Als ze haar goede content aanleveren, zal zij die wel keihard binnenkoppen.”

Volgens Lelie zal dat niet nodig zijn. “We moeten Ella echt niet leren om grappig te worden. Dat is ze al. Ik heb de voorbije twee jaar op de set heel vaak gezien hoe de hele ploeg dubbel lag na een van haar opmerkingen.” Sowieso hoeft De ideale wereld niet per se te blijven wat haar voorgangers ervan maakten. “Als host zet je zo’n programma naar je hand”, vertelt Geirnaert. “Daarbij leg je automatisch de klemtoon op de zaken waar je zelf het best in bent.”