Popcorn Time, de ‘Netflix van de piraterij’, is dood. Of alleszins: onpopulair

De illegale streamingdienst Popcorn Time stopt ermee. Volgens de mensen erachter is het niet meer zo populair als het ooit was. Maar is Popcorn Time werkelijk dood? En is dat dan te danken aan de Netflixen en HBO’s van deze wereld?

Een schermafbeelding van een dalende Google Trends-curve, het bekende popcorndoosje met dode ogen, en de boodschap ‘R.I.P.’: meer dan dat krijgt u vandaag niet meer te zien als u naar de website van Popcorn Time surft. Het ooit zo populaire – doch illegale – streamingplatform houdt het sinds vorige week voor bekeken en verschillende media, zoals Bloomberg, hadden het al over ‘de dood van Popcorn Time’.

Voorbarig wel, want in de realiteit gaat het natuurlijk maar om één versie van het platform dat het opgeeft. De software is immers volledig open source, wat betekent dat de code openbaar staat en dat andere ontwikkelaars er simpelweg mee aan de slag kunnen. Er kunnen dus zomaar andere versies opduiken, en dan hebben we het nog niet eens over de eindeloze stroom aan gelijkaardige alternatieven die sindsdien beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat de zoekinteresse naar Popcorn Time effectief is gekelderd. Maar dood? Nog lang niet.

Beeld RV

Maar voor de gemakkelijkheid: wat was Popcorn Time? Het streamingplatform zou in 2014 in het leven geroepen zijn door de Argentijnse Federico Abad. De programmeur kwam op het idee doordat illegale websites op dat moment bol stonden van de twijfelachtige pop-ups en pornografische advertenties. Het resultaat was een gebruiksvriendelijk en (relatief) betrouwbaar platform waarop u films en series kon bekijken. In de plaats van illegale torrents te zoeken, die te downloaden in een apart programma, de juiste ondertitels te zoeken, om dan ten slotte nog een geschikte mediaspeler te vinden, kon u in Popcorn Time in twee klikken een film opzetten, in uitstekende kwaliteit. Een jaar na de lancering was Abads geesteskind razend populair en werd het officieus gedoopt tot de ‘Netflix van de piraterij’. Sindsdien passeerden er al talloze versie van Popcorn Time, onder verschillende beheerders en domeinnamen.

Streamingplatformen vs. piraterij

Een optimistische verklaring voor de val in populariteit van Popcorn Time zou kunnen zijn dat de streamingdiensten van vandaag piraterij minder aantrekkelijk maken. Disney+ en co. maakten immers een omgekeerde evolutie van die interessecurve mee. Zo is Netflix van twintig miljoen abonnees in 2011 gegroeid naar een slordige 215 miljoen in 2021. De hoop van Hollywood – dat naar schatting jaarlijks tussen de 30 en 70 miljard dollar verliest door piraterij – is dat kijkers minder aangetrokken worden door de Pirate Bays en Popcorn Times van de wereld als de content ook gewoon legaal beschikbaar is online.

Maar de legale én de illegale streaming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Tom Evens, specialist in media- en technologiemarkten (UGent). “Waar halen illegale sites die scherpe video’s vandaan, denk je? Eens er een streamingaanbod bestaat met serie A, dan pas kan men die content ook illegaal beschikbaar gaan maken in diezelfde kwaliteit.” De tijd dat mensen naar de cinema gingen met een cameraatje om het scherm te filmen en daarna een versie online zetten waarop je de pixels kon tellen, is voorbij, zegt Evens. “Popcorn Time mag dan wel minder populair zijn, maar online piraterij op zich is zeker niet in populariteit afgenomen.”

Hoewel het moeilijk is om exacte data bijeen te sprokkelen over online piraterij zijn dataverzamelaars als MUSO en Sandvine het eens met Evens dat het illegaal downloaden van content niet is afgenomen de afgelopen jaren. Integendeel. MUSO schat dat het fenomeen 24 procent van de totale internetbandbreedte innam vorig jaar.

Evens voegt er nog aan toe dat veel consumenten ook gewoon niet beseffen dat sites als Popcorn Time illegaal zijn. “Ik wil uiteraard niet iedereen die eens een film downloadt bestempelen als crimineel, want dan zijn we het bijna allemaal. Maar het is toch opvallend dat veel mensen het internet nog altijd associëren met gratis. Dat is een cultuur die is meegegroeid met het internet en maar heel moeilijk om te buigen zal zijn.”

Met andere woorden: ‘piraterij is een misdrijf’ én nog lang niet dood.