Popart & muziek, Kasper Bosmans en Black History Month: de bezienswaardigste expo’s van de week

Muziekwandeling

Popart en muziek, het is een voor de hand liggende combinatie. S.M.A.K. vroeg aan radiomaker Luc Janssen om met tien gasten de popartgeschiedenis in te duiken. Elke gast kiest een werk uit de POPART-expo dat hen prikkelt, Janssen koppelt er een nummer aan. Onder anderen Sylvie Kreusch, Meskerem Mees en Stephen en David Dewaele zijn te horen in de muziekwandeling.

POPART, S.M.A.K., Gent, tot 8 mei

Visueel festijn

Werk van Kasper Bosmans. Beeld Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

Een verrukkelijk visueel festijn, zo kondigde WIELS in Brussel de solotentoonstelling van Kasper Bosmans aan. Ongelijk kunnen we hen niet geven. Husbandry speelt een stevig spelletje pingpong met de ogen en gedachten van de bezoekers. De Limburgs-Brusselse kunstenaar is nog maar net 31, maar als je naar zijn kunst kijkt, voelt dat allerminst zo aan.

Kasper Bosmans, Husbandry, Wiels, Brussel, tot 14 augustus

Zwarte cultuur

Kunstenaar Dion Rosina. Beeld K Kotahunyi

Black History Month, dat aan zijn vijfde Belgische editie toe is, zet elk jaar in maart de zwarte cultuur en geschiedenis in de kijker. Het artistiek platform Please Add Color zette twee veelzijdige vernissages op met werk van Sub-Saharaanse kunstenaars. De groepstentoonstelling biedt een intrigerende mix van schilderijen, tekeningen, installaties, driedimensionaal werk en film.

An Assembly of Years in the Arts, Ballon Rouge, Brussel, van 5 maart tot 3 april