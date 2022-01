Politieke relaties: de beste series van het moment op Netflix, Streamz, Disney+ en VRT NU

Wanneer een ‘linkse trut’ en een ‘rechtse lul’ elkaar tegen het lijf lopen op een vrijgezellenfeest, springen de vonken al snel in het rond. Maar wanneer ze ook effectief een koppel worden, zorgt dat al even snel voor problemen. De komische dramareeks Billie vs Benjamin is de nieuwste worp van productiehuis Shelter waar ze eerder al hun kunnen bewezen met programma’s als Hoe zal ik het zeggen? of Studio Tarara. Dat alleen al is een reden om deze reeks niet te missen.

Billie vs Benjamin, nu op Streamz

Brave boekhouder

Jason Bateman, Sofia Hublitz en Laura Linney in 'Ozar Beeld COURTESY OF NETFLIX

Het begon als een doorslagje van Breaking Bad maar de voorbije seizoenen groeide het misdaaddrama Ozark, over een brave boekhouder (Jason Bateman) die een bijzonder talent voor het witwassen van geld blijkt te hebben, uit tot een van de publiekslievelingen op Netflix. Met het vierde seizoen komt een eind aan het verhaal van Marty Byrde en zijn gezin. Het wordt een afscheid in twee bedrijven. Nu verschijnen zeven afleveringen, in het najaar volgen er nog eens zoveel.

Ozark, nu op Netflix

Nieuwe wereld

Uit 'As We See It'. Beeld rv

In As We See It volgen we drie twintigers met autisme die samen een appartement delen en ook samen proberen hun weg te zoeken in het leven. Hun grote doel is een job vinden en behouden om zo de deur open te wrikken naar een wereld die voor hen moeilijk toegankelijk blijkt. As We See It is de adaptatie van de gesmaakte Israëlische reeks On The Spectrum. Bij de Amerikaanse versie zat Jason Katims achter de knoppen. Met Parenthood en Friday Night Lights bewees hij al eerder ooie dingen te kunnen doen met dit soort gevoelige thema’s.

As We See It, nu op Amazon Prime