Politie geeft beelden vrij van Alec Baldwins dodelijke schot op set van ‘Rust’

De beelden van Baldwin die een wapen op de camera richt, komen hard binnen in het licht van wat later die dag op de set gebeurde. Diezelfde dag richtte hij tijdens een repetitie nogmaals een vuurwapen op de camera, waarbij een schot afging en een projectiel cameravrouw Halyna Hutchins raakte. Zij overleed op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Ook de eerste verklaring van regisseur Joel Souza, die lichtgewond raakte bij het ongeluk, is maandag openbaar gemaakt. Op videobeelden is te zien hoe de regisseur verklaart dat de wapenexpert op de set, Hannah Gutierrez-Reed, een acteur een wapen had gegeven met de mededeling dat dat "clean" of "cold" was, jargon voor een wapen dat alleen losse flodders bevat. “En toen was er een knal - luider dan ik ooit van een losse flodder heb gehoord.”

Bekijk: Gewonde regisseur Joel Souza gaf in het ziekenhuis zijn eerste verklaring na het schietincident

“We deden dit twee weken lang en telkens op de juiste manier”, vertelt Alec Baldwin zelf tijdens zijn ondervraging. “Ze bewapenen mij. En je gaat ervan uit dat het wapen, zoals gewoonlijk, ongeladen is voor de repetitie. Ik haal het wapen boven. Vanaf dat de loop vrij is, draai en span ik het pistool. Ik draai en span en het geweer gaat af. Ik had een ongeladen wapen moeten krijgen, zonder echte of dummy-patronen in. Geen neppatroon of losse flodder.”

Op deze beelden is te zien hoe Alec Baldwin ondervraagd wordt over het schietincident:

In sms’jes vertelde 'propmaster' Sarah Zachry, die instond voor de rekwisieten, aan een andere medewerker dat Alec Baldwin geen valse wapens wilde gebruiken. “Alec was geen fan van de valse wapens en zelfs niet van het rubberen mes. Hij wilde het échte mes, maar uiteindelijk gaf ik hem de rubberen versie, zonder dat hij het wist. Hij wilde ook altijd een écht geweer.”

De aanklagers lieten maandag weten dat het onderzoek naar de schietpartij nog niet is afgerond. Het is wachten op een aantal rapporten voor de beslissing wordt gemaakt of er iemand wordt vervolgd, aldus een woordvoerder.

De plek op de set waar het dodelijk ongeval gebeurde. Beeld AFP

Beeld Santa Fe County Sheriff

Beeld Santa Fe County Sheriff

Cameravrouw Halyna Hutchins overleed op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen. Beeld Photo News

Beeld Santa Fe County Sheriff

Alec Baldwin. Beeld AFP

De rekwisieten die gebruikt werden. Beeld AFP

De plek waar het dodelijk ongeval gebeurde op de set. Beeld AFP