Politie doet inval bij Marilyn Manson in zaak rond seksueel misbruik

Manson was op het moment dat de politie arriveerde niet thuis, waarop zijn deur werd geforceerd. De aanwezige agenten hadden een huiszoekingsbevel bij zich om zichzelf toegang tot het pand te kunnen verlenen. Er werden onder meer harde schijven van computers in beslag genomen, die bekeken zullen worden voordat Mansons zaak naar de openbaar aanklager van Los Angeles gaat

Manson wordt verdacht van mishandeling en het seksueel en emotioneel misbruiken van meerdere vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun verhaal. Zo zou de zanger een kamer in zijn huis hebben die volledig geïsoleerd is tegen geluid, waarin hij vrouwen opsloot, mishandelde en misbruikte. Manson zou dat de ‘Bad Girls Room’ hebben genoemd. Ashley Walters, de voormalige assistent van Manson, zegt dat haar oud-werkgever graag opschepte over de kamer.

Het afgelopen jaar beweerden meer dan twaalf vrouwen in interviews te zijn misbruikt door Manson. Vier dienden een aanklacht in. De 52-jarige zanger ontkent alle beschuldigingen. Hij meent dat er sprake is van een hetze tegen hem. Volgens hem waren alle seksuele contacten die hij heeft gehad in overeenstemming met de betreffende vrouwen.