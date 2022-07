‘Poëzie is aan een opmars bezig bij de jeugd’: toppers en tegenvallers bij boekhandel Corman, Oostende

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Deze week: Valérie Kemp van Corman, Oostende.

Welke boeken verkopen momenteel goed bij jullie?

“We doen in feite niet zo aan ranglijsten in de boekhandel, maar omdat je ernaar vroeg heb ik de top tien uitgetrokken en ik stond er zelf van te kijken. Ik had bovenaan heel wat vertaalde literatuur verwacht, maar de eerste vijf blijken Belgische boeken te zijn, van Hilde Van Mieghem, Tom Lanoye, Jean Paul Van Bendegem en Stefan Zweigs Het land tussen de talen − weliswaar geschreven door een Oostenrijker, maar het gaat over België en het is vertaald door Els Snick, die in Oostende woont. En dan is er ook nog de catalogus van de tentoonstelling Oostende door de lens van Antony, waarin de foto’s centraal staan die de broers Maurice en Robert Antony maakten nadat ze in 1919 in deze stad waren komen wonen.”

Valérie Kemp van Corman in Oostende. Beeld RV

Merkt u een verschil in de zomer? Kopen mensen dan andere boeken?

“Een deel van ons vast clientèle verkast tijdens de zomer naar ergens anders, op de vlucht voor het toerisme. In de plaats komen veel Fransen, Walen en Luxemburgers, wat voor een meerverkoop zorgt in ons Franstalig aanbod. Corman is een tweetalige boekhandel: 60 procent Nederlands en 40 procent Frans. In het Nederlands zien we geen grote veranderingen in het genre boeken dat we in de zomer verkopen, maar in het Frans wel. In de zomer doet de vrije nieuwe en makkelijke literatuur het goed, terwijl we in de winter aan onze vaste klanten meer klassieken en diepgravender literatuur verkopen. We hebben momenteel een tafel met daarop de top dertig van de Franse romans en die moeten we iedere dag aanvullen. Mensen komen met hele stapels pockets naar de kassa.”

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“Wat me echt blij maakt, is dat kinderboeken steeds beter verkopen. Blijkbaar vinden ouders het nog steeds belangrijk om hun kinderen voor te lezen en ze nadien aan te zetten om ook zelf boeken te lezen. En dat de poëzie aan een opmars bezig is bij de jeugd, natuurlijk, dat is ook opvallend.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van de nieuwe Julian Barnes, Elizabeth Finch. Die valt heel erg tegen in de verkoop.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar De randen, het romandebuut van Angelo Tijssens, die eerder samen met Lukas Dhont het scenario schreef van Girl.”

De 10 best verkochte boeken bij Corman

1. Hilde Van Mieghem, De drie duifkes

2. Oostende door de lens van Antony (tentoonstellingscatalogus)

3. Tom Lanoye, De draaischijf

4. Stefan Zweig, Het land tussen de talen

5. Jean Paul Van Bendegem, Geraas en geruis

6. Pieter Gaudesaboos, Een zee van liefde

7. Gilles Deleux, Arno

8. Annie Ernaux, Le jeune homme

9. Hervé Le Tellier, L’anomalie (in pocketformaat)

10. Felix Timmermans, Boerenpsalm

