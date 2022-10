Poenige hufters en griezelige curiosa domineren de streamingtips van de week

Wéér dat uitschot

Kan iemand met geld het zich, letterlijk en figuurlijk, makkelijker veroorloven om zich als een hufter te gedragen? De pret van het eerste seizoen van HBO-reeks The White Lotus was dat die vraag erin werd geëxploreerd zonder dat de personages als eendimensionale teringlijders werden neergezet. Die prijzenwinnende eerste jaargang speelde zich af op Maui, voor het tweede seizoen wordt een Siciliaans filiaal van de White Lotus-holding aangedaan. Jennifer Coolidge is het enige castlid uit de eerste reeks dat terugkeert, als de narcistische rijke erfgename Tanya, en ze krijgt deze keer gezelschap van Michael Imperioli (The Sopranos) en F. Murray Abraham (Amadeus, Homeland).

The White Lotus seizoen 2, vanaf 31 oktober op Streamz

Del Toro-kwaliteitszegel

De horror die Guillermo Del Toro op het scherm brengt is er een waarin de verschrikkingen een inherentie hebben, een normaliteit, in de werelden die de Mexicaanse grootmeester schiep. In deze Netflix-anthologie die zijn naam draagt, treedt hij op als curator voor acht sinistere kortverhalen met dezelfde kwaliteiten, waarvan er twee van zijn hand zijn.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, sinds 25 oktober op Netflix

Beeld uit 'Guillermo del Toro's Cabinet Of Curiosities'. Beeld KEN WORONER/NETFLIX

Op tijd wakker

Iedere nacht om 3.33 uur wakker worden, het duivelsuur: je zou er bijgelovig van worden. Voor Lucy (Jessica Raine) komen daar ook vreselijke visioenen aan te pas. Die leiden haar naar een reeks brutale moorden in haar buurt en een in zichzelf gekeerde nomade (Peter Capaldi) wiens rare obsessies daar misschien wel iets mee te maken hebben.

The Devil’s Hour, vanaf 28 oktober op Amazon Prime Video