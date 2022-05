PLUS-ONE Gallery organiseert expo voor NFT’s: ‘Wij willen digitale kunst omarmen’

Non-fungible tokens (NFT’s) waren het voorbije jaar een behoorlijke hype. Voor het eerst kreeg digitaal werk, dankzij een koppeling aan de blockchain, een uniek karakter, waardoor het plots gegeerde handelswaar werd. De Antwerpse PLUS-ONE Gallery wil met haar tentoonstelling Proof of Work, What’s at Stake? naar eigen zeggen voorbij de hype kijken en de mogelijkheden van NFT’s voor de kunstwereld onderzoeken.

Galerist en curator Jason Poirier dit Caulier: “Wij willen een voortrekkersrol spelen. Dat heeft te maken met mijn achtergrond. In de begindagen van het internet was ik 26 jaar en ben ik in mijn huiskamer een internetbureau begonnen. Dat was zó spannend. Ik voel nu dezelfde energie. Er is weliswaar nog veel verwarring, er zijn zeepbellen, net als toen. Maar het internet ís er wel vandaag. De goede dingen zijn gebleven. Dat verwacht ik hier ook.”

Net zoals het internet onze levens danig omgooide, wordt verwacht dat ook de spelregels van de kunstwereld onder invloed van NFT’s zullen veranderen.

“Deze tentoonstelling is voor mij echt een onderzoek naar: hoe pakken we dit aan? Een voorbeeld: in de kunstwereld hoort bij een werk een beschrijving, met onder andere de titel, het jaartal, de afmetingen... Maar wat zijn de afmetingen van een digitaal werk? Je kan het op een smartphone bekijken, maar evengoed op je muur projecteren. En beschrijf je het als een jpeg of in pixels? Dat zijn allemaal nieuwe vragen die een antwoord willen.”

'NEIGHBORHOOD Zeitgeist — CLUB LOTUS — District four' van Victor Verhelst. Beeld Courtesy of PLUS-ONE Gallery

Een van de meest revolutionaire eigenschappen aan NFT’s is dat er geen tussenpersonen meer nodig zijn: de kunstenaar post iets op een platform en vindt zelf zijn publiek. Staat de galerie daardoor onder druk?

“Ik denk dat er altijd vraag zal zijn naar een zekere kwaliteitscontrole. Ik vergelijk het graag met de begindagen van de streetart: daar zat heel straf werk tussen, maar ook rommel. Op een bepaald moment komt dan toch de vraag om te cureren. Daarnaast denk ik dat een galerie ook een rol kan spelen als opvoeder. Ik heb tegenwoordig veel gesprekken met verzamelaars die zich afvragen: ‘Hoe beginnen we daaraan?’ Dan proberen we hen te begeleiden.”

Een vraag die verzamelaars van digitaal werk vandaag hebben, is: hoe hang je het, bij wijze van spreken, op?

“Het korte antwoord: mensen presenteren het zoals ze zelf willen. Sommigen tonen het op hun televisie, anderen houden het bij zich op hun smartphone. Zelf ben ik bij mij thuis een scherm aan het plaatsen waar ik meerdere werken op kan tonen. Als ik een nieuw werk wil zien, kan dat met één druk op de knop.”

Naarmate de technologie vordert, zullen de mogelijkheden en toepassingen voor digitale kunst snel toenemen.

“Wij zien elkaar hier nu in de galerie, maar in de toekomst zullen wij dit gesprek misschien in het metaverse voeren. Zo futuristisch is dat allemaal niet meer, zo heb ik onlangs dankzij mijn kinderen beseft. Ik probeer hen regelmatig mee te krijgen naar een museum, wat zoals bij alle kinderen een moeilijk verhaal is. (lacht) Begin dit jaar kwam mijn zoon echter mijn bureau binnen. Hij wees naar een poppetje van de Amerikaanse kunstenaar Kaws dat daar ligt en vertelde me dat hij net een tentoonstelling van die kunstenaar had gezien. Ik dacht: wat zegt hij nu? Waarna hij me op Fortnite (een online game, red.) een virtuele tentoonstelling van Kaws toonde, gecureerd door de Londense Serpentine Gallery. Toen dacht ik: oké, het is niet veraf meer.”

De tentoonstelling in PLUS-ONE Gallery toont enerzijds werk van artiesten die exclusief digitaal bezig zijn, zoals Jan Robert Leegte of Victor Verhelst, maar ook digitaal werk van kunstenaars die veelal in andere media werken, zoals Vaast Colson of Anne-Mie van Kerckhoven. Wat vinden zij van het NFT-gegeven?

“Voor een kunstenaar als Yannick Val Gesto is dit thuiskomen. Het digitale genoot altijd al zijn voorkeur, maar vroeger moest hij altijd nog eerst een afdruk op canvas of papier maken om iets te kunnen verkopen. Ook iemand als Anne-Mie Van Kerckhoven is enthousiast. Want we moeten een kat een kat noemen: videokunst ligt commercieel gezien moeilijk. Op dat vlak is dit een enorme sprong voorwaarts. Een NFT is heel erg duurzaam, in tegenstelling tot de oude dragers. Of durf jij nog een VHS-cassette van Bruce Nauman in je videospeler te stoppen?” (lacht)

Een van de opvallendste digitale kunstenaars op de tentoonstelling is Frederik Heyman. Begonnen als oldskool kunstenaar die ingewikkelde installaties bouwde en vervolgens fotografeerde, leerde hij zichzelf, om zijn mogelijkheden te vergroten, in 3D werken. De unieke beeldtaal die daaruit voortvloeide, gooide meteen hoge ogen in eigen land en ver daarbuiten, met opgemerkt werk voor onder anderen Arca en Lady Gaga. Hij maakte de NFT-hype vanop de eerste rij mee.

“Ongeveer een jaar geleden rolde ik de NFT-wereld in”, zegt Heyman. “Eerlijk gezegd interesseerde het mij amper. Maar dat veranderde toen een curator van SuperRare, een van de grote onlineplatforms, me zei dat er een verzamelaar mijn allereerste werk wilde hebben, voor een vrij hoog bedrag. Ik viel achterover. Dat werk was nog niet eens gepost. Vervolgens heb ik een snelcursus NFT’s gevolgd, maar ik heb ook snel mijn interesse verloren. Ik miste met name een vorm van curatie. Het gros van de NFT’s is naar mijn mening weinig doordacht en vluchtig, maar je komt wel op dezelfde hoop terecht. Dat stak toch wel. Daarom ben ik nu zo blij dat een hedendaagse galerie het digitale durft te omarmen. Geloof me: dat komt niet zo vaak voor.”

Proof of Work, What’s at Stake?, PLUS-ONE Gallery, Antwerpen, nog tot 25 juni.