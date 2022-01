‘Plots moest ik mijn trucjes loslaten’: Oscarwinnaar Joaquin Phoenix leerde opnieuw acteren in ‘C’mon C’mon’

Joaquin Phoenix (47) mag dan pas een Oscar gewonnen hebben met Joker, voor zijn nieuwe film C’mon C’mon moest hij alles wat hij over acteren dacht te weten weer overboord gooien. Met dank aan zijn piepjonge tegenspeler.

Wanneer Joaquin Phoenix meer dan twee jaar van het scherm verdwijnt, weet je dat er iets bijzonders aan de hand is. De vorige keer dat het gebeurde, deed de ster van Gladiator en Walk the Line ons allemaal geloven dat hij een existentiële crisis doormaakte, om uiteindelijk te onthullen dat die deel uitmaakte van de mockumentary I’m Still Here (2010). Dat het nu weer een hele tijd stil is geweest rond de anders zo productieve Phoenix – C’mon C’mon is pas zijn eerste film sinds het ophefmakende Joker (2019), waarvoor hij eindelijk een Oscar won –, betekent niet dat er een nieuwe stunt in de maak was. Wel een baby. In september 2020 beviel Phoenix’ verloofde, actrice Rooney Mara, van hun eerste zoon.

Toeval of niet, C’mon C’mon gaat uitgerekend over een man die plots de verantwoordelijkheid krijgt over een kind, en probeert uit te dokteren hoe je dat eigenlijk doet, opvoeden. Phoenix speelt Johnny, een alleenstaande journalist die heel Amerika afreist om kinderen te interviewen voor een radiodocumentaire. Maar pas wanneer hij zich door omstandigheden een paar weken over het negenjarige zoontje van zijn zus moet ontfermen, leert hij echt naar een kind te luisteren.

Nog ongemakkelijker

Interviews geven is nooit Phoenix’ favoriete bezigheid geweest. Hij wordt er zichtbaar ongemakkelijk van wanneer journalisten zoals wij hem de pieren uit de neus halen. Wanneer we Phoenix opbellen over C’mon C’mon, willen we dus eerst en vooral weten of hij het comfortabeler vond om in de film zelf eens de vragen te mogen stellen. “Ik vond het eigenlijk nóg ongemakkelijker!”, lacht hij. “Ik voelde voor het eerst dat interviewen echt een grote verantwoordelijkheid is. Maar tegelijk was het ook een prachtige ervaring. De kinderen die ik sprak, waren duidelijk heel dankbaar dat er eens echt naar hen geluisterd werd.”

De interviews die Johnny in de film afneemt, zijn namelijk 100 procent echt, en stonden niet uitgeschreven in het scenario. “Ik had wel een lijstje met vragen die Mills (regisseur Mike Mills, LT) had voorbereid”, zegt Phoenix. “Maar al snel kwam ik daarvan los en liet ik me volledig leiden door wat de kinderen vertelden. Precies zoals jij als interviewer te werk gaat, denk ik: je hebt wel een kader van dingen die je wil aansnijden, maar als je geluk hebt – dus wanneer je niet iemand zoals ik moet interviewen (lacht) – neemt het gesprek onverwacht een veel interessantere wending.”

Maar het deel van de film dat wel gescript was, bracht Phoenix zowaar nog meer uit evenwicht. De scènes met kindacteur Woody Norman, die Johnny’s negenjarige neefje Jesse speelt, verplichtten Phoenix om alles wat hij over acteren wist overboord te gooien. Plots moest de kersverse Oscarwinnaar terug naar af.

“Ik acteer zelf al sinds ik acht jaar was. En of je het nu wil of niet, doorheen de jaren begin je onvermijdelijk bepaalde trucjes te ontwikkelen. En die worden nooit in vraag gesteld. Totdat je met een kind werkt. (lacht) Ik had nooit gedacht dat Woody zo’n impact zou hebben op mijn manier van werken. Hij herinnerde me constant aan wat het betekent om volledig in het moment te zijn. Want als volwassen acteur begin je vaak aan een scène met een bepaald einddoel in je achterhoofd. Maar met een jonge tegenspeler als Woody word je verplicht om veel meer open te staan voor hoe de dingen zich ontvouwen, te kijken naar wat hij doet en daarop te reageren. Ik moest de controle lossen.”

Roepen

Norman herinnerde Phoenix niet alleen aan wat het betekent om in totale vrijheid te acteren, maar ook aan zijn jonge zelf. “Woody was in het begin nog wat verlegen, maar in een bepaalde scène begon hij plots tegen me te roepen. Het was de eerste keer dat hij dat deed. Vanaf dat moment smeet hij zich in elke scène. Ik herinner me dat kantelpunt ook van toen ik zelf kindacteur was. Het is een geweldig spannend moment waarop je begint te voelen waartoe je instrument in staat is.”

De opnames van C’mon C’mon hadden plaats vlak voordat Phoenix zelf vader werd. Heeft deze rol hem geholpen om zich voor te bereiden op het ouderschap? “Dat... Ik weet niet...”, stottert hij. “Ik kan dat niet goed, over mezelf praten. Daar voel ik me zo... bàh bij. (lacht) Sorry, ik vind het een heel terechte vraag, maar ik word er te ongemakkelijk van. Heb je misschien een andere vraag?”

We besluiten hem dan maar dezelfde vraag voor te schotelen die hij in de film aan al zijn jonge geïnterviewden stelt: hoe denk je dat de toekomst eruit zal zien? “Oh boy, die had ik moeten zien aankomen”, grinnikt hij. “Weet je, er is veel om bezorgd over te zijn, maar deze film heeft me toch wat optimistischer gemaakt over de toekomst. Toen ik op school zat, was mijn familie zowat de enige die bezig was met onze impact op het milieu, overconsumptie, enzovoort. Andere kinderen hadden het alleen maar over videospelletjes en popsterren. Vandaag is dat anders, heb ik gemerkt. Ik was heel aangenaam verrast om tijdens die interviews vast te stellen hoeveel kinderen zich bewust zijn van de problemen die op ons afkomen, en daar ook echt iets aan willen doen. Het idee dat die jonge mensen stilaan de teugels van ons overnemen en verandering eisen, stemt me hoopvol.”

C’mon C’mon speelt vanaf 26/01 in de bioscoop. Lees de recensie op demorgen.be