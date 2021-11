‘Pleasure’ toont dat de plezierindustrie niet altijd plezierig is ★★★☆☆

“Het doet er niet toe wat je doet om je brood te verdienen: je zult altijd wel eens slechte dag op het werk hebben.” Dat zinnetje wordt in Pleasure naar het einde toe uitgesproken, maar Bella Cherry, het hoofdpersonage van Ninja Thybergs debuutfilm, heeft geen gewone baan: ze timmert aan een carrière als pornoster. En als je daarmee je brood verdient, kan op ‘een slechte dag’ de grens met grensoverschrijdend gedrag of verkrachting al snel erg vaag worden.

Toch wordt Bella Cherry (Sofia Kappel) in Pleasure niet getoond als een eendimensionaal slachtoffer, en de wereld van het adult entertainment valt niet een-op-een samen met de binnenste cirkel van de hel. Zoals zo vaak in het echte leven komt Bella Cherry in Pleasure terecht in een wereld van grijze zones. Haar eerste shoot – waarna ze trots haar met sperma bedekt gezicht op Instagram zwiert – is er een uit het boekje, met acteurs en crewleden die benadrukken dat het belangrijkst is “dat jij je comfortabel voelt”.

Maar er zijn ook andere scènes, waar er geen rekening wordt gehouden met wat vooraf werd afgesproken. Er is de onuitgesproken druk om steeds extremere dingen te doen, van bondage tot double anal en interracial scènes. (“Het klinkt racistisch,” zegt haar tegenspeler, “omdat het racistisch is.”) Zo snijdt Ninja Thyberg, die zich grondig onderdompelde in de porno-industrie, het wereldje helemaal open: een wereld van tegenstelling tussen glamoureuze feestjes en grimmige shoots op een achterafkamertje in een buiten, een wereld waarin je moet kiezen tussen je carrière en je lotgenoten.

Pleasure Ninja Thyberg Beeld rv

De soundtrack, waarin gregoriaanse gezangen een beenharde rap elkaar afwisselen, is al even paradoxaal als het verhaal dat Thyberg het vertelt, al heeft de Zweedse filmmaker het moeilijk om lijn te houden: Pleasure, dat verspreid over verschillende periodes werd opgenomen en waarin scènes vaak door improvisatie tot stand kwamen, voelt vaak meer aan als een opeenvolging van scènes dan als een dramatisch verhaal. Net daardoor mist het plotse einde van de film ook een emotionele impact.

Maar Thyberg brengt alle scènes wel met veel bravoure in beeld – zonder angst om geslachtsdelen in close-up te tonen en zonder neiging om haar onderwerp mooier te maken dan het is. Ze wordt daarbij geruggesteund door Sofia Kappel, die in haar debuutfilm élke scène draagt, hoe extreem die ook mag zijn. Pleasure toont niet alleen de rise to fame van Bella Cherry, maar ook die van Sofia Kappel.